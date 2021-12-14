В Великобритании зарегистрирован первый случай смерти от штамма Омикрон

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ЛОНДОН. 13 ДЕКАБРЯ - В Великобритании умер как минимум один человек, заразившийся Омикрон-штаммом коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как считают в британском правительстве, из-за "очень заразной" природы новый штамм может "доминировать и распространяться в геометрической прогрессии". По прогнозам Лондонской школы гигиены, уже зимой в Соединенном Королевстве случаи заражения Омикроном достигнут рекордного уровня, а число госпитализаций может превысить прошлогодние показатели, обрушив Национальную службу здравоохранения (NHS), сообщает РИА Новости.
К сожалению, да. Омикрон вызывает госпитализации, и, к сожалению, подтвердилась смерть по меньшей мере одного пациента с Омикроном", - заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Отметим, что из технической информации Всемирной организации здравоохранения по новому варианту вируса следует, что новый штамм коронавируса Омикрон может быть менее уязвимым для вакцин, но его опасность ниже, чем у Дельты.
Вакцина консорциума в составе компаний Pfizer и BioNTech показала в 32 раза меньшую эффективность против Омикрон-штамма по сравнению с первоначальным вариантом коронавируса.
Штамм коронавируса Омикрон может в два-три раза быстрее вызывать пневмонию в сравнении с ранее известными вариантами SARS-CoV-2. Об этом заявил доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.