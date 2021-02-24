В ВКО будут штрафовать за неправильное ношение маски

Усть-Каменогорск. 23 февраля. Kazakhstan Today - Об усилении контроля за соблюдением масочного режима сообщили в пресс-службе Палаты предпринимателей области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает YK-news.kz , "теперь в отношении тех, кто носит маску ненадлежащим образом (на подбородке, под носом) будут применяться штрафные санкции".

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО напомнили, что постановлением санврача конкретизированы требования по ношению масок. Маска должна закрывать нос, рот и подбородок, плотно прилегать к лицу по краям и фиксироваться; во время разговора маску не следует сдвигать на подбородок и снимать.

По состоянию на 23.59 22 февраля в Казахстане зарегистрировано 208 809 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 692 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 208 809 случаев, из них в ВКО - 21 692 (+82).

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