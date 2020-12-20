В ВКО продлили карантин

Усть-Каменогорск. 19 декабря. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области продлили карантин согласно постановлению главного санитарного врача региона, передает Kazakhstan Today.

Продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с ноля часов 21 декабря 2020 года до ноля часов 4 января 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области", - говорится в документе.

Будут сохранены границы действия ограничительных мер по периметру территории области, а также по периметру городов Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Курчатов и районов;

Под запретом, как и прежде, проведение:

- массовых зрелищных, спортивных мероприятий, мирных собраний, выставок, форумов, конференций, новогодних мероприятий (корпоративов) в организованных коллективах на объектах общественного питания, развлекательных объектах, на предприятиях, в учреждениях и офисах;

- массовых семейных, торжественных, памятных (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки) мероприятий, в том числе на дому;

- массовых новогодних театрализованных представлений, услуг аниматоров и ростовых кукол, шоу-программ, концертов в местах массового скопления людей (на площадях, в скверах, парках, прогулочных и набережных зонах), в том числе в закрытых помещениях (концертные залы, клубы) и других массовых мероприятий.

Также будет сокращено проведение в государственных органах и организациях личных приемов граждан, совещаний, семинаров и так далее с личным участием сотрудников, за исключением случаев, требующих неотлагательного решения;

Обеспечить работу 17 санитарных постов:

- 6 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах в Восточно-Казахстанской области со стороны Алматинской (3 поста), Карагандинской (1 пост), Павлодарской (2 поста) областей,

- 7 санитарных постов в Усть-Каменогорске,

- 4 санитарных поста на автопереходах через государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска "Ауыл", "Уба", Бахты", "Майкапчагай" (Шемонаихинский, Бородулихинский, Урджарский, Зайсанский районы - по 1 единице) в соответствии с "Ограничительными мерами в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.

2) запретить въезд/выезд граждан на территорию и с территорию области и территорию Усть-Каменогорска, кроме лиц, указанных в настоящем постановлении. При этом разрешить беспрепятственное передвижение жителей области из одного района/города в другой, за исключением пребывания в областном центре;

3) разрешить беспрепятственный въезд/выезд через санитарные посты (при предъявлении подтверждающих документов) для категории лиц, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

В исключительных случаях разрешение на выезд и въезд через санитарные посты районов и городов отдельным категориям лиц, за исключением вышеуказанных в настоящем постановлении категорий, могут быть выданы по решению местного исполнительного органа района/города.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства