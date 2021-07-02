В ВКО продлили карантин

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 1 ИЮЛЯ - Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал новое постановление, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно постановлению, принято решение продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, со 2 июля по 15 июля на всей территории региона. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области".

Постановление вступает в силу со 2 июля и действует до его официальной отмены.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 30 июня в Казахстане подтверждено 425 573 случая коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки зарегистрировано 2436 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в ВКО - 78.

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