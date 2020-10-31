В ВКО ужесточают карантин: со 2 ноября въезд на территорию и выезд с территории области будет ограничен

primeminister.kz

Усть-Каменогорск. 30 октября. Kazakhstan Today - Председатель Межведомственной комиссии по вопросам нераспространения COVID-19, Ералы Тугжанов поручил принять ряд ограничительных мер с целью стабилизации эпидемиологической ситуации в Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Ералы Тугжанов поручил акимату области в десятидневный срок принять исчерпывающие меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе, Министерству здравоохранения - откомандировать высококвалифицированных специалистов для оказания консультативно-методической помощи", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

В целях стабилизации эпидемиологической ситуации в области председателем МВК поручено принять ряд ограничительных мер:

- со 2 ноября сократить авиасообщения на въезд в Усть-Каменогорск и выезд из города:

в Нур-Султан и из него - с 17 до 7 рейсов в неделю;

в/из Алматы - с 14 до 7 рейсов в неделю;

в Шымкент и из Шымкента - с 2 до 1 рейса в неделю.

- со 2 ноября сократить железнодорожное сообщение по маршрутам Нур-Султан - Усть-Каменогорск с 3 до 1 раза в неделю, Алматы - Усть-Каменогорск с 7 до 3 раза в неделю;

- для выезда пассажиров авиа- и железнодорожным транспортом из Восточно-Казахстанской области обеспечить обязательное наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом (не более чем за трое суток с даты выдачи);

- запретить остановку внутри области железнодорожных составов, следующих транзитом;





- ограничить въезд в Восточно-Казахстанскую область и выезд из области с установлением санитарных постов;

- запретить въезд на территорию Усть-Каменогорска и выезд из Усть-Каменогорска с сохранением передвижения населения между другими городами/районами области;

- усилить ограничительные меры в выходные и праздничные дни;

- увеличить количество курсирования общественного транспорта в целях минимизации контактов среди населения;

- обеспечить перевод на удаленный формат работы не менее 80% сотрудников;

- запретить проведение совещаний в очном режиме;

- обеспечить проведение дезинфекций в подъездах, лифтах, паркингах и на детских дворовых площадках, продовольственных рынках и др.

- обеспечить полномасштабное ПЦР-обследование лиц, работающих вахтовым методом (при въезде на вахту и выезде с нее);

- запретить допуск в аэропорты, железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц (пропускать только при наличии билета);

- усилить работу мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима, уделив особое внимание местам массового скопления людей;





- принять меры по усилению информационно-разъяснительной работы среди населения о необходимости соблюдения карантинного режима.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства