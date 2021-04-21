В ВКО вводят строгий карантин

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 20 АПРЕЛЯ - Главный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал постановление об усилении ограничительных мер на территории региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции CОVІD-19, города Усть-Каменогорск, Семей и Аягозский район отнесены к регионам с повышенным уровнем заболеваемости, в связи с чем с 23 апреля по 3 мая 2021 года в указанных регионах вводятся строгие ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной деятельности и жизни населения.

Режим и сроки ограничительных мероприятий на территории городов Усть-Каменогорск, Семей и Аягозского района могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением эпидемиологической ситуации", - сказано в документе.

Санврач постановил обеспечить работу:

- двух санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Алматинской области;

- одного санитарного поста для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Карагандинской области;

- четырех санитарных постов на автопереходах через госграницу Республики Казахстан в пунктах пропуска "Ауыл", "Уба", "Бахты", "Майкапчагай" (Шемонаихинский, Бородулихинский, Урджарский, Зайсанский районы - по 1 единице) в соответствии с "Ограничительными мерами в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан;

- двух санитарных постов в Аягозском районе;

Запрещается въезд и выезд граждан на территорию области и территорию Аягозского района, кроме лиц, указанных в приложении.

В городах Усть-Каменогорске, Семее и Аягозском районе деятельность объектов будет осуществляться по критериям "красной" зоны.

Так, продовольственные, непродовольственные рынки вне зданий в субботу работают до 17.00, в воскресенье не работают; внутри зданий в субботу и воскресенье не работают. Объекты торговли непродовольственными товарами (супермаркеты, гипермаркеты, торговые дома, торговые сети, ТРЦ) в будние дни работают до 21.00, в субботу и воскресенье не работают.

Объекты общественного питания (в помещении) работают все дни недели с режимом работы с 09.00 до 20.00.

В детских дошкольных учреждениях дежурные группы функционируют при комплектации групп не более 15 человек.

Кроме того, под запрет попадает проведение массовых спортивных мероприятий со зрителями.





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