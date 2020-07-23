В Военном клиническом госпитале в Алматы проводится служебная проверка

Алматы. 22 июля. Kazakhstan Today - В рамках служебной проверки начальник главного военно-медицинского управления Вооруженных сил Казахстана полковник медицинской службы Тимур Ошакбаев провел встречу с гражданским медицинским персоналом Военного клинического госпиталя МО в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РК, в ходе встречи были обсуждены вопросы выплаты надбавок за участие в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с COVID-19, поддержки лиц, обслуживающих жизнедеятельность стационара, бытовые условия, обеспечение медицинскими средствами индивидуальной защиты и медикаментами.

Важно отметить, что военнослужащие не принимали участие в акции 16 июля, а проявили сознательность и гражданскую позицию продолжив лечение больных инфекционного стационара. Предпосылкой к выступлению гражданского персонала касательно выплаты им ежемесячной надбавки послужило обострение морально-психологического состояния на фоне долгой разлуки с семьей, недостаточного уровня заработной платы с учетом опасных и сложных условий работы", - сообщили в МО РК.

Начальник главного военно-медицинского управления объяснил, какие усилия прилагает Министерство обороны для разрешения этого вопроса и скорейшей выплаты надбавок. Однако это требует определенного времени, поскольку решение зависит не только от оборонного ведомства. Для оказания финансовой поддержки всем медицинским специалистам Вооруженных сил 20 июля выплачены премии в размере должностного оклада.

Начальник главного военно-медицинского управления обсудил и другие нерешенные проблемы военного госпиталя: банно-прачечное обслуживание инфекционного стационара, вывоз и уничтожение отходов, статус водителей и другого персонала, не относящегося к медицинскому, но участвующего в обеспечении медицинского учреждения.

Главный военный врач напомнил коллегам о соблюдении врачебного долга, медицинской этики и деонтологии. В условиях, когда граждане особенно нуждаются в их профессиональной помощи, важно, сплотившись единой целью, продолжать общие меры по борьбе с опасным вирусом.

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