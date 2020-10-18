В восьми областях РК вырос уровень заболеваемости коронавирусом

Нур-Султан. 17 октября. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой провел рабочую онлайн-встречу с членами Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Глава Минздрава рассказал об эпидемиологической ситуации, складывающейся в стране и принимаемых мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

На основе текущего состояния заболеваемости и тенденции ее развития, выражающейся посредством коэффициента репродукции R разработана матрица оценки эпидемиологической ситуации, с помощью которой принимаются решения по усилению или ослаблению ограничительных мер. За последние 5 дней стабильное превышение показателя репродуктивности - более единицы - отмечается в восьми регионах: Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях, по республике R=0,97", - сказал А. Цой.

Он напомнил, что в августе министерством была создана Рабочая группа по прогнозированию заболеваемости коронавирусной инфекцией и выработке необходимых ответных мер. Рабочей группой рассматриваются различные варианты развития ситуации: от оптимистичного (ожидается 10 тысяч госпитализаций до конца текущего года) и реалистичного (30 тысяч госпитализаций в сутки, при котором локдаун может быть введен в январе 2021 года) до пессимистичного (прогноз - 65 тысяч госпитализаций в сутки и введению строгого карантина с декабря 2020 года).

Реализация сценариев и вероятные сроки, а также объем ограничительных мероприятий, напрямую зависят от соблюдения правил дистанцирования и соблюдения масочного режима. При полном соблюдении этих требований не нужно будет прибегать к строгому карантину", - подчеркнул А. Цой.

В связи с ростом заболеваемости в мире, в целях усиления контроля на границе запрещен выезд за пределы cтраны спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях; сокращено число авиарейсов с Украиной, ОАЭ, Германией и Республикой Беларусь; введено ПЦР-тестирование водителей, осуществляющих двусторонние международные грузовые перевозки при отсутствии справок.

Для оказания помощи населению, с 5 июля по 16 октября 2020 года количество мобильных бригад увеличилось в 7,6 раза - до 3640. Число вызовов скорой помощи, по вопросам коронавируса снизилось в 5 раз. Наблюдается снижение занятости коек в 6 раз, из них реанимационных также в 6 раз.

Кроме того, в целях недопущения повторения ситуации с нехваткой лекарственных препаратов, Минздравом принят ряд срочных мер по вопросам лекарственного обеспечения. На складах Единого дистрибьютера формируется 2-месячный запас лекарственных из 44 позиций на общую сумму 8,2 млрд тенге. В настоящее время уже закуплено 37 позиций на сумму 5,9 млрд тенге. В процессе закупа 7 позиций лекарственных средств. Для обеспечения розничной аптечной сети 2-месячным запасом лекарственных средств закупается 33 позиции на сумму 3,1 млрд тенге. Сформирован запас в инфекционных и провизорных центрах по всей стране, так Единым дистрибьютором уже отгружено 91 наименование лекарственных средств на сумму более 17,6 млрд тенге или 105,4% от общего плана. Кроме того, закуплено 10 млн трехслойных масок, в том числе 500 тыс. детских на сумму 400 млн тенге. Введена нозология COVID-19, включающая 5 наименований ЛС, жаропонижающие средства и антикоагулянты, которая охватит 1 млн человек до конца года.

Совместным приказом министра здравоохранения, министра национальной экономики и министра торговли и интеграции предельная цена на маски для розничной реализации в настоящее время установлена в размере 85 тенге. В целях реализации поручения главы государства предельная розничная цена на медицинские маски утверждена в размере 60 тенге, в настоящее время рассматривается вопрос дальнейшего её снижения. Наряду с этим, в связи со снижением цен на рынке расходных материалов министерством подготовлены предложения по снижению тарифов на ПЦР-исследования до 22%. В частности, снижена стоимость средств индивидуальной защиты и тест-систем. После проведения необходимых согласований тариф будет утвержден до конца текущего месяца", - сказал министр.

По его информации, в настоящее время количество лабораторий, проводящих данные исследования увеличено до 121, мощность лабораторного тестирования уже доведена до 45 тысяч тестов в сутки. В регионы осуществляется поставка лабораторного оборудования, проводится обучение специалистов, что позволит увеличить общую мощность лабораторий до 65 тысяч исследований в сутки. Для этих целей за счет средств резерва правительства РК закуплены 20 комплексов ПЦР-оборудования, эксплуатация которых обеспечит проведение 18 тыс. исследований в сутки, приобретены тест системы и расходные материалы на 1,2 млн исследований. За счет государственного бюджета закуплены 8 мобильных комплексов, которые обеспечат проведение более 2 тыс. ПЦР-исследований в сутки в отдаленных населенных пунктах.

А. Цой сообщил, что в настоящее время общая обеспеченность врачами по стране составляет более 74 тыс. специалистов. Обеспеченность востребованными профильными специалистами, задействованными в борьбе с коронавирусной инфекцией - 28 тысяч. Наряду с этим, из числа медицинских работников республиканских клиник, профессорско-преподавательского состава и врачей-резидентов медицинских вузов сформирован кадровый резерв. На кафедрах повышения квалификации врачей обучено 60 тыс. медицинских специалистов, из них более 7000 по курсам эпидемиологии, инфекционных заболеваний и биобезопасности, переподготовку прошли 95 эпидемиологов, дополнительно к 20 ноября текущего года будет подготовлено 95 эпидемиологов, 100 инфекционистов и 165 специалистов скорой неотложной помощи.

Проводимая Министерством работа нацелена на снижение рисков угрозы здоровью казахстанцев, которые могут возникнуть при распространении новой волны коронавирусной инфекции. Министерство здравоохранения приложит все усилия для предотвращения повторного осложнения эпидемиологической обстановки и удержания стабильно низкого уровня заболеваемости COVID-19", - заверил глава Минздрава.

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