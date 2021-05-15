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В Восточно-Казахстанской области продлили карантин

14.05.2021 10099
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 14 МАЯ - Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области продлил карантин в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Карантин продлевается с 16 мая по 30 мая. Причиной стало увеличение количества заболевших в последние дни.
 
Ознакомиться с полным текстом постановления можно по ссылке.
 
По состоянию на 23.59 13 мая в Казахстане подтверждено 353 140 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2549 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в ВКО - 102.
 

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