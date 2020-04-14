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В Восточно-Казахстанской области умер пациент с COVID-19

13.04.2020, 12:17 10693
В Восточно-Казахстанской области умер пациент с COVID-19
Усть-Каменогорск. 13 апреля. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области зарегистрирован летальный случай от коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 
В Восточно-Казахстанской области скончался пациент 1979 года рождения.
 
Итого в Казахстане 11 летальных случаев:
 
Нур-Султан – 1;
 
Алматы – 2;
 
Шымкент – 1;
 
Акмолинская область – 3;
 
Восточно-Казахстанская область – 1;
 
Карагандинская область – 1;
 
Павлодарская область – 1;
 
Туркестанская область – 1.
 

Летальный случай от КВИ в Восточно-Казахстанской области был 973-м зарегистрированным случаем заболевания КВИ в Казахстане и 7-м в ВКО", - сообщает coronavirus2020.kz.

 

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