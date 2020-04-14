В Восточно-Казахстанской области умер пациент с COVID-19

В Восточно-Казахстанской области скончался пациент 1979 года рождения.
Итого в Казахстане 11 летальных случаев:
Нур-Султан – 1;
Алматы – 2;
Шымкент – 1;
Акмолинская область – 3;
Восточно-Казахстанская область – 1;
Карагандинская область – 1;
Павлодарская область – 1;
Туркестанская область – 1.
Летальный случай от КВИ в Восточно-Казахстанской области был 973-м зарегистрированным случаем заболевания КВИ в Казахстане и 7-м в ВКО", - сообщает coronavirus2020.kz.
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