В Восточном Казахстане возобновят внутриобластные автобусные перевозки

Усть-Каменогорск. 22 мая. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал постановление о дальнейших мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Главный санврач постановил продлить ограничительные, в том числе карантинные, мероприятия с особыми условиями хозяйственной или иной деятельности до 07.00 1 июня на всей территории Восточно-Казахстанской области. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции. Согласно постановлению, уровень прироста заболеваемости в течение последних 7 дней по области составил 1,7%.

В регионе сохраняется работа блокпостов на внешних границах районов и городов, при въезде в Восточно-Казахстанскую область и выезде с ее территории.

Вместе с тем с 23 мая будут возобновлены регулярные междугородние внутриобластные автобусные перевозки, за исключением маршрутов, следующих в город Семей и из Семея, при соблюдении норм санитарно-эпидемиологической безопасности.

В районах и городах области, за исключением Семея, возобновляется работа общественного транспорта с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Отменены все ограничения по пешему передвижению населения и эксплуатации личного автотранспорта.

Кроме того, с 23 мая на всей территории области, за исключением Семея, снимаются карантинные мероприятия с объектов, кроме:

объектов оптово-розничной и (или) розничной торговли непродовольственными товарами, крупных торговых объектов и комплексов, торгово-развлекательных центров, торговых домов, площадью свыше 2000 квадратных метров;

центров семейного отдыха в Усть-Каменогорске;

универсальных и непродовольственных рынков внутри зданий;

кинотеатров (кинозалов) и театров;

общественных бань, саун;

объектов общественного питания, вместимостью свыше 30 посадочных мест внутри зданий;

спортивно-оздоровительных объектов, в том числе бассейнов (за исключением учебно-тренировочных процессов для групп менее 30 чел.);

ночных клубов (дискотек), баров, караоке, кальянных;

объектов культуры (разрешить только для индивидуальных и групповых репетиций до 30 человек);

образовательных центров, кружков, артклубов;

религиозных объединений и объектов религиозного поклонения с заполняемостью молебенных и других обрядовых залов не более 30% от проектной вместимости.

В Семее по-прежнему запрещен въезд из города и выезд на его территорию, за исключением ряда категорий граждан, имеющих разрешение.

Население должно соблюдать масочный режим внутри и снаружи зданий и социальное дистанцирование.

Сохраняется ограничение на использование личного автотранспорта днем и полный запрет его использования с 21.00 до 05.00, за исключением служебного, общественного и личного транспорта, имеющего спецпропуск. Запрет на передвижение частного автотранспорта в субботу и воскресенье, в праздничные дни.

Жителям области необходимо:

1) соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование не менее двух метров, за исключением членов одной семьи;

2) при появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк, чихание, температура) обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства