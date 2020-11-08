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В Восточном Казахстане закрыли ещё несколько населенных пунктов

07.11.2020 26002
Усть-Каменогорск. 7 ноября. Kazakhstan Today - В ВКО ещё в нескольких населенных пунктах установили санитарные посты, передает Kazakhstan Today.
 
На основании постановления санврача района Алтай санитарные посты установили в Серебрянске и Новой Бухтарме, сообщает YK-news.kz.
 
Сегодня постановление районного санврача размещено в официальных источниках. Согласно документу, въезд в Серебрянск, Новую Бухтарму, равно как и выезд из них запрещены, за исключением некоторых категорий людей, указанных в постановлении.
 

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