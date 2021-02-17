В ВОЗ посоветовали вакцинироваться переболевшим COVID

Москва. 16 февраля. Kazakhstan Today - Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан уверена, что всем перенесшим коронавирусную инфекцию нужно пройти вакцинацию, передает Kazakhstan Today.

Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были вы инфицированы ранее или нет", - заявила Сумья Сваминатан в интервью для YouTube-канала ВОЗ, пишет РИА Новости .

Она пояснила, что у многих переболевших вырабатывается иммунитет, но у некоторых он бывает недостаточно сильным. Это касается бессимптомных носителей инфекции - именно поэтому ВОЗ и рекомендует привиться, настаивает Сваминатан.

Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин", - подчеркнула Сваминатан.

По ее мнению, если пациент уже перенес инфекцию, вакцина усилит иммунный ответ. Как подчеркнула представитель ВОЗ, привиться должны только взрослые.

Сваминатан указала также, что в организации пока не знают, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом.





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