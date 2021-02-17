В ВОЗ посоветовали вакцинироваться переболевшим COVID

Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были вы инфицированы ранее или нет", - заявила Сумья Сваминатан в интервью для YouTube-канала ВОЗ, пишет РИА Новости.
Она пояснила, что у многих переболевших вырабатывается иммунитет, но у некоторых он бывает недостаточно сильным. Это касается бессимптомных носителей инфекции - именно поэтому ВОЗ и рекомендует привиться, настаивает Сваминатан.
Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин", - подчеркнула Сваминатан.
По ее мнению, если пациент уже перенес инфекцию, вакцина усилит иммунный ответ. Как подчеркнула представитель ВОЗ, привиться должны только взрослые.
Сваминатан указала также, что в организации пока не знают, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом.
Как сообщалось ранее, завершена процедура регистрации вакцины "Спутник V" в Казахстане.
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