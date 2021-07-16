В ВОЗ предупредили о появлении более опасных вариантов КВИ

ЖЕНЕВА. 15 ИЮЛЯ - Чрезвычайный комитет ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса далека от завершения и предупредил о появлении и распространении новых, более опасных вариантов COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Комитет отметил, что, несмотря на национальные, региональные и глобальные усилия, пандемия еще далека от завершения. Пандемия продолжает развиваться, и в глобальной эпидемиологии доминируют четыре варианта, вызывающие озабоченность, сообщает РИА Новости

Комитет признал высокую вероятность появления и глобального распространения новых и, возможно, более опасных вариантов, вызывающих озабоченность, которые, возможно, будет еще сложнее контролировать", - говорится в заявлении комитета ВОЗ по итогам его заседания.

Комитет ВОЗ единогласно согласился с тем, что пандемия COVID-19 по-прежнему представляет собой чрезвычайное событие, которое продолжает негативно влиять на здоровье населения во всем мире и требует скоординированных международных ответных мер.

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