В ВОЗ сообщили о замедлении темпов распространения коронавируса в мире

Мы действительно наблюдаем сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения. Это происходит за счет целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря тем мерам, которые внедряют страны и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи", - цитирует эксперта ВОЗ агентство ТАСС.
Вакцины также играют свою роль, однако это не значит, что данные меры можно отменять. Для многих стран наступил очень важный период. Необходимо продолжать придерживаться взятого курса и подходить к вопросу снятия ограничений очень медленно", - подчеркнула ван Керкхове.
2 февраля ВОЗ сообщила, что зарегистрировала 444,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это один из самых минимальных показателей с начала текущего года. Меньше было выявлено лишь 26 января (424,2 тыс.). Максимум этого года - 870,8 тыс. случаев - был зафиксирован 10 января.
Отметим, что в Казахстане на сегодняшний день, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, в "красной" зоне находятся Акмолинская и Павлодарская области. В "желтой" зоне - Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области. В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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