В ВОЗ сообщили о замедлении темпов распространения коронавируса в мире

Женева. 6 февраля. Kazakhstan Today - Всемирная организация здравоохранения наблюдает сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в мире, однако важно сохранять бдительность и продолжать соблюдать меры, введенные для борьбы с пандемией. Об этом заявила в пятницу на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове, передает Kazakhstan Today.

Мы действительно наблюдаем сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения. Это происходит за счет целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря тем мерам, которые внедряют страны и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи", - цитирует эксперта ВОЗ агентство ТАСС .

Вакцины также играют свою роль, однако это не значит, что данные меры можно отменять. Для многих стран наступил очень важный период. Необходимо продолжать придерживаться взятого курса и подходить к вопросу снятия ограничений очень медленно", - подчеркнула ван Керкхове.

2 февраля ВОЗ сообщила, что зарегистрировала 444,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это один из самых минимальных показателей с начала текущего года. Меньше было выявлено лишь 26 января (424,2 тыс.). Максимум этого года - 870,8 тыс. случаев - был зафиксирован 10 января.

Отметим, что в Казахстане на сегодняшний день, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации , в "красной" зоне находятся Акмолинская и Павлодарская области. В "желтой" зоне - Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области. В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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