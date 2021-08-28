В Японии приостановили использование вакцины Moderna

ТОКИО. 27 АВГУСТА - В Японии приостановили использование Moderna из-за содержания посторонних веществ, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как пишет "Известия" , минздрав страны получил из разных центров вакцинации информацию о том, что в ряде доз вакцины от коронавируса Moderna обнаружены посторонние вещества. Об этом в четверг, 26 августа, сообщило агентство Kyodo.

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Co., отвечающая за продажу и распространение вакцины Moderna в стране, заявила, что приостанавливает использование 1,63 млн доз препарата в качестве меры предосторожности. При этом в компании добавили, что пока только предстоит изучить сведения об обнаружении посторонних материалов".

Как отметили в минздраве, американская фирма Moderna пообещала начать расследование по этому поводу. Кроме того, в Takeda Pharmaceutical заявили, что приложат усилия, чтобы приостановка не повлияла на доступность вакцин от COVID-19 в стране.

Проблема обнаружилась в то время, как власти Японии изо всех сил пытаются сдержать всплеск заболеваемости COVID-19 в стране. Так, 25 августа правительство объявило о плане ввести в еще восьми префектурах режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции".

В прошлом году власти Японии подписали соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской фирмой Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки вакцин от коронавируса. Все три препарата одобрены для применения японским минздравом.

По данным правительства, в стране уже было использовано более 10 млн доз с тех пор, как в мае вакцина Moderna была одобрена для использования в чрезвычайных ситуациях.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Первыми прививать стали медицинских работников. В настоящее время прививки могут делать люди в возрасте от 12 лет и старше.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) совместно с Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) 20 августа начали расследование после появления сообщений о том, что вакцинация препаратом от коронавируса компании Moderna приводит к более высокому, чем считалось ранее, риску развития миокардита у молодых людей. 25 июня фармрегулятор FDA выпустил предупреждение о риске воспаления сердца после вакцинации препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna. Поводом для расследования стали предоставленные канадскими властями данные о том, что использование препарата Moderna связано с еще большим риском сердечных заболеваний, особенно для людей младше 30 лет. В компании Moderna при этом комментировать ситуацию отказались".

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