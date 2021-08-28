Система Orphus

В Японии приостановили использование вакцины Moderna

27.08.2021 5563
ТОКИО. 27 АВГУСТА - В Японии приостановили использование Moderna из-за содержания посторонних веществ, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как пишет "Известия", минздрав страны получил из разных центров вакцинации информацию о том, что в ряде доз вакцины от коронавируса Moderna обнаружены посторонние вещества. Об этом в четверг, 26 августа, сообщило агентство Kyodo.
 

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Co., отвечающая за продажу и распространение вакцины Moderna в стране, заявила, что приостанавливает использование 1,63 млн доз препарата в качестве меры предосторожности. При этом в компании добавили, что пока только предстоит изучить сведения об обнаружении посторонних материалов". 

 
Как отметили в минздраве, американская фирма Moderna пообещала начать расследование по этому поводу. Кроме того, в Takeda Pharmaceutical заявили, что приложат усилия, чтобы приостановка не повлияла на доступность вакцин от COVID-19 в стране.
 

Проблема обнаружилась в то время, как власти Японии изо всех сил пытаются сдержать всплеск заболеваемости COVID-19 в стране. Так, 25 августа правительство объявило о плане ввести в еще восьми префектурах режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции".

 
В прошлом году власти Японии подписали соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской фирмой Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки вакцин от коронавируса. Все три препарата одобрены для применения японским минздравом.
 
По данным правительства, в стране уже было использовано более 10 млн доз с тех пор, как в мае вакцина Moderna была одобрена для использования в чрезвычайных ситуациях.
 
Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Первыми прививать стали медицинских работников. В настоящее время прививки могут делать люди в возрасте от 12 лет и старше.
 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) совместно с Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) 20 августа начали расследование после появления сообщений о том, что вакцинация препаратом от коронавируса компании Moderna приводит к более высокому, чем считалось ранее, риску развития миокардита у молодых людей. 25 июня фармрегулятор FDA выпустил предупреждение о риске воспаления сердца после вакцинации препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna. Поводом для расследования стали предоставленные канадскими властями данные о том, что использование препарата Moderna связано с еще большим риском сердечных заболеваний, особенно для людей младше 30 лет. В компании Moderna при этом комментировать ситуацию отказались".

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая