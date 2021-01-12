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В Японии выявили новый штамм коронавируса

11.01.2021 7480
Токио. 11 января. Kazakhstan Today - Специалисты японского Национального института инфекционных болезней заявили, что выявили новую мутацию коронавируса, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР, передает Kazakhstan Today.
 
Новый штамм обнаружили 6 января у четырех человек, прилетевших 2 января из Бразилии, сообщает РИА "Новости".

По данным института, "новая мутация частично схожа с мутациями, представляющими беспокойство из-за более высокой контагиозности". Как уточнило, в свою очередь, агентство Киодо со ссылкой на главу Национального института инфекционных болезней Такадзи Вакиту, можно говорить о сходстве с мутациями, выявленными в Великобритании и ЮАР.
 
Согласно информации, в новом штамме выявлены мутация N501Y в ключевом контактном участке белка-шипа, присутствующая как в "британском", так и в "южноафриканском" штаммах, а также мутация E484K в белке-шипе, присутствующая только в "южноафриканском" штамме. В то же время в новой мутации отсутствуют так называемые выпадения аминокислот в ряде позиций.
 

Наши данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов. В связи с этим в настоящее время тяжело оценить уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин", - подчеркивается в пресс-релизе.

 
По данным японских СМИ, один из инфицированных - мужчина в возрасте около 40 лет - госпитализирован из-за проблем с дыханием. У женщины отмечаются боли в горле и головные боли, а у ребенка - повышенная температура. Болезнь у четвертого из инфицированных протекает пока бессимптомно.
 
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса распространяется быстрее и требует большей осторожности. Хотя этот штамм, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
 
Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.
 

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