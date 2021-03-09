В Японии зафиксирован второй случай анафилаксии после вакцины Pfizer

Токио. 8 марта. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения Японии заявило о втором случае анафилаксии после прививки вакциной американской компании Pfizer, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел с женщиной в возрасте от 20 до 30 лет. Через 25 минут после инъекции у нее начался кашель, поднялась температура и упало давление, появились сложности с дыханием и зуд. Женщине дали лекарства, после чего эти симптомы сошли на нет, пишет РИА "Новости".

В Минздраве отметили, что у пациентки "не значатся сопутствующие заболевания", которые могли бы стать причиной аллергической реакции, и предположили, что здесь может быть связь с вакциной.

Первый случай анафилаксии после прививки вакциной Pfizer зафиксировали в Японии 5 марта. Тогда аллергическая реакция проявилась у женщины в возрасте от 30 до 40 лет, страдающей астмой.

Вакцину от Pfizer зарегистрировали в Японии 14 февраля, три дня спустя стартовал первый этап вакцинации от COVID-19. В первую очередь прививают медицинских работников, первую дозу вакцины уже получили более 45 тысяч человек. С апреля планируется прививать людей старше 65 лет.

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