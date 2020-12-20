В Южно-Африканской Республике обнаружили новую мутацию коронавируса

Нур-Султан. 19 декабря. Kazakhstan Today - Ученые-генетики в Южно-Африканской Республике обнаружили новую для страны мутацию коронавируса, которая преобладает во время второй волны распространения заболевания, передает Kazakhstan Today.

Информацию об этом сообщило РИА Новости в Министерстве здравоохранения государства. Разновидность вируса, названная 501.V2, распространяется быстрее, чем ранее зафиксированные мутации. Кроме того, по данным южноафриканского Минздрава, 501.V2 приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению COVID-19 среди молодых людей без сопутствующих заболеваний.

До фиксирования новой мутации в ЮАР о ней сообщали в некоторых других странах, в том числе Великобритании и Австралии.

Министр здравоохранения Южно-Африканской Республики Звели Мхизе заявил, что, несмотря на то, что новая разновидность коронавируса вызывает некие беспокойства, повода для паники населения на данный момент нет. Он напомнил о необходимости носить маски и перчатки, а также соблюдать другие правила, введенные из-за пандемии коронавируса.

По данным Минздрава, общее число случаев COVID-19 в ЮАР 18 декабря превысило 900 тысяч, скончались 24 285 человек. Выздоровели более 783 тысяч ранее заразившихся.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства