В Западно-Казахстанской и Атырауской областях усиливают карантин

УРАЛЬСК. 26 ИЮНЯ - Сегодня вышли постановления главных государственных санитарных врачей Западно-Казахстанской и Атырауской областей об усилении карантинных мер, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня оба региона, а также Алматы и Карагандинская область, перешли в "красную" зону по темпам распространения COVID-19. Также в "красной" зоне находится Нур-Султан.
Постановлением главного санврача ЗКО запрещено проведение массовых мероприятий и участие в них, в том числе семейных, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq. Запрещено проведение ярмарок.
В общественных местах на открытом воздухе, в помещениях, в общественном автотранспорте обязательно ношение медицинских или тканевых масок для всех, за исключением детей в возрасте до 5 лет.
Постановлением санврача Атырауской области, помимо запрета на проведение массовых мероприятий, продляется карантин на Тенгизе. Промышленным предприятиям, работающим вахтовым методом, предписывается строгое выполнение ограничительных мер, согласно требованиям действующих постановлений главного санврача РК.
Деятельность социально-экономических объектов ограничивается по времени и режиму работы, за исключением участников проекта Ashyq. Не менее 80% сотрудников госорганов и организаций квазигосударственного сектора переводятся на удаленную работу. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации от COVID-19 и переболевших КВИ в течение последних 6 месяцев.
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