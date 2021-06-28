В Западно-Казахстанской и Атырауской областях усиливают карантин

УРАЛЬСК. 26 ИЮНЯ - Сегодня вышли постановления главных государственных санитарных врачей Западно-Казахстанской и Атырауской областей об усилении карантинных мер, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня оба региона, а также Алматы и Карагандинская область, перешли в "красную" зону по темпам распространения COVID-19. Также в "красной" зоне находится Нур-Султан.

Постановлением главного санврача ЗКО запрещено проведение массовых мероприятий и участие в них, в том числе семейных, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq. Запрещено проведение ярмарок.

В общественных местах на открытом воздухе, в помещениях, в общественном автотранспорте обязательно ношение медицинских или тканевых масок для всех, за исключением детей в возрасте до 5 лет.

Постановлением санврача Атырауской области , помимо запрета на проведение массовых мероприятий, продляется карантин на Тенгизе. Промышленным предприятиям, работающим вахтовым методом, предписывается строгое выполнение ограничительных мер, согласно требованиям действующих постановлений главного санврача РК.

Деятельность социально-экономических объектов ограничивается по времени и режиму работы, за исключением участников проекта Ashyq. Не менее 80% сотрудников госорганов и организаций квазигосударственного сектора переводятся на удаленную работу. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации от COVID-19 и переболевших КВИ в течение последних 6 месяцев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства