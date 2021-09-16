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В Западном Казахстане коронавирусом болеют порядка 100 детей

15.09.2021, 09:27 8722
В Западном Казахстане коронавирусом болеют порядка 100 детей
Фото: из открытых источников
УРАЛЬСК. 15 СЕНТЯБРЯ - В Западном Казахстане коронавирусом болеют порядка 100 детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего с начала этого года среди детей зарегистрировано 2326 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает портал "Мой город".
  
По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, в области всего выявлено 36 231 случай заболевания COVID-19. За прошедшие сутки в регионе у 31 человека ПЦР-тестирование показало положительный результат. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших уменьшилось на 11,6%.
 

С 1 января зарегистрировано 2326 случаев заболевания коронавирусом среди детей. На сегодняшний день выздоровело 2226 детей, продолжают болеть 100 детей. На амбулаторном уровне под наблюдением находятся 1208 пациентов. В области функционируют 19 инфекционных стационаров, загруженность инфекционных коек составляет 41,9%. Из них в городе функционируют семь стационаров на 615 коек, загруженность инфекционных коек - 58,2%, а реанимационных коек - 41,6%. В тяжелом состоянии находятся 36 человек. От опасной инфекции скончались 714 западноказахстанцев", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

 
В регионе продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. На сегодня первым компонентом привились 212 325 человек. ("Спутник V" - 163 238, QazVac - 5944, Hayat - Vax - 24 788, Corona-Vac- 7710, Vero Cell- 10 645). Второй компонент вакцины получили 180 678 человек.


Напомним, новый учебный год в Казахстане начался в очном формате. При этом, согласно данным опроса, проводимого на сайте агентства Kazakhstan Today, подавляющее большинство казахстанцев считает, что в период пика заболеваемости COVID-19 необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением.

Тем временем в стране продолжают закрывать на карантин классы и школы в связи с растущим выявлением коронавируса среди учеников и педагогов. Так, в Алматинской области 3,5 тысячи школьников и учителей перевели на удаленное обучение. В СКО на дистанционное обучение переведены 22 класса.
 

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