В Западном Казахстане ограничили работу рынков и общественного транспорта

Уральск. 5 июня. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области ограничили работу рынков и общественного транспорта, передает Kazakhstan Today.

По словам главного санврача ЗКО Мухамгали Арыспаева, в Западно-Казахстанской области эпидемиологическая ситуация нестабильная, все еще регистрируются случаи заболевания коронавирусной инфекцией. В области с COVID-19 на сегодняшний день зарегистрировано 776 случаев, из них 22 выявлено сегодня.

Если ранее в области число зараженных коронавирусной инфекцией регистрировалось за счет завозных случаев, то в последнее время регистрируются случаи среди населения, контактировавшего с больными, пишет портал "Мой город"

В связи с этим были принят ряд изменений.

Так, запрещается проведение семейных мероприятий по месту жительства.

Все организации и предприятия из отраслей, не включенных в список разрешенных видов деятельности, должны приостановить обычный режим работы на время действия карантина и могут продолжать свою деятельность дистанционно, то есть в онлайн-режиме.

Для общественного транспорта введены ограничения по времени. Транспорт будет работать утром с 06.00 до 12.00 и вечером с 17.00 до 21.00. При этом должны соблюдаться все санитарно-эпидемиологические нормы.

Кроме того, всем продовольственным и непродовольственным рынкам разрешено работать с понедельника по четверг с 09.00 до 13.00, с пятницы по воскресенье - с 10.00 до 16.00.

Ресторанам, кафе, барам, столовым, количество посетителей в которых не более 30 человек, запрещается использование кальянов в объектах общественного питания.

Мировой опыт показал, что вирус быстрее распространяется в местах массового скопления людей. В таких местах риск заражения высок. В этой связи призываем вас не посещать места массового скопления людей, не участвовать в массовых сборах, соблюдать социальную дистанцию, при входе в закрытые помещения обязательно носить маску. Если массовые сборы приведут к заражению коронавирусной инфекцией, то организаторы могут понести предусмотренную законодательством ответственность, вплоть до уголовной. Только за счет соблюдения карантинных мер и санитарно-эпидемиологического режима мы можем защитить себя и свою семью от пандемии", - заключил Мухамгали Арыспаев.

На 5 июня прирост больных COVID-19 составил 2,9%. На сегодняшний день в области зарегистрировано 776 случаев КВИ, из них выздоровели 344 человека. На домашнем карантине находятся 1894 человека, в провизорном стационаре - 32 человека, в карантинном - 127 человек.

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