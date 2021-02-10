В заведениях Алматы, несмотря на запрет, продолжают курить кальян

Алматы. 9 февраля. Kazakhstan Today - С начала года в Алматы выявлено 358 фактов курения кальянов. Все правонарушители привлечены к ответственности по части 1 статьи 441 Административного кодекса Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы напомнили, что в стране действует полный запрет на кальяны в общественных местах. Его нельзя курить в кафе, ресторанах, барах, клубах, летниках и на улицах. Закон вступил в силу в июле 2020 года.

Желающие могут это сделать лишь у себя дома. Однако врачи, эпидемиологи этого делать не рекомендуют, так как сеанс курения кальяна приравнивается выкуриванию целой пачки сигарет", - рассказали в департаменте.

Нарушения выявляют в ходе работы мониторинговых групп. Штраф за курение кальяна составляет 15 МРП (43 755 тенге).

Согласно информации ведомства, табак из кальяна имеет в своем составе такой же никотин, который вызывает привыкание, как и сигареты. Исследования показали, что кальянный табак содержит в себе много никотина и различных смол, нежели табак. Доказано, что употребление кальяна вызывает рак легких, также как и простые сигареты.

"У курильщиков кальяна в организме повышен уровень оксид углерода, который увеличивает сердечные сокращения. Влажный дым кальяна остается на долгое время в легких. Также, объем вдыхаемого углекислого газа больше, чем вдыхаемого через сигареты", - разъяснили специалисты.

Еще одно вредное свойство кальяна - это распространение инфекционных заболеваний: гепатита, туберкулеза, герпеса, пневмонии. Это происходит из-за того, что трубка курительного прибора используется многими людьми. Кальяны не проходят надлежащую санитарную обработку и являются источником инфекционных заболеваний.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства