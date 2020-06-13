В Жамбылской области усиливают карантинные меры

Тараз. 12 июня. Kazakhstan Today - В Жамбылской области с 14 июня усилят карантинные меры, передает Kazakhstan Today.

Ограничивается передвижение населения в населенных пунктах области и между населенными пунктами области с 22.00 до 06.00", - говорится в сообщении Telegram-канала Coronavirus2020.kz .

В Таразе общественный транспорт будет работать с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00.

Допуск в общественный транспорт разрешен только в средствах индивидуальной защиты.

Разрешается посещение парков, площадей и скверов с соблюдением социальной дистанции и масочного режима с 06.00 до 22.00.

Установлен режим работы для ряда объектов:

- с 8.00 до 16.00 - рынки и непродовольственные магазины;

- с 8.00 до 18.00 - торгово-логистические центры, склады, дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий;

- с 8.00 до 22.00 - продуктовые супермаркеты и продовольственные магазины, ветеринарные аптеки и клиники;

- с 9.00 до 16.00 - ЦОНы;

- с 9.00 до 17.00 - отделения банков второго уровня, АО "Казпочта", обменные пункты, микрофинансовые организации;

- с 10.00 до 18.00 - автосалоны, магазины по продаже запчастей, специализированные магазины и склады по реализации дезинфицирующих средств, организации торговли запчастями для сельскохозяйственной техники, средств защиты растений, удобрений, семян (саженцев) и строительных материалов, салоны красоты, парикмахерские (по предварительной записи), продовольственные склады, магазины бытовой техники, СТО, автомойки, салоны оптики (магазины), фотосалоны, цветочные магазины и киоски;

- с 10.00 до 20.00 - объекты общественного питания (не более 50 посадочных мест), SPА- и фитнес-салоны, спортивные комплексы.

Разрешена деятельность государственных органов и организаций, нацкомпаний с переводом не менее 50% сотрудников на удаленный режим работы.

Запрещается деятельность:

- торговых центров свыше 2000 квадратных метров;

- ночных клубов, дискотек;

- общественных бань, саун, бассейнов;

- детских игровых площадок в торгово-развлекательных центрах;

- развлекательных центров, фудкортов, кинотеатров;

- компьютерных и игровых клубов;

- детских оздоровительных лагерей;

- религиозных организаций (мечети, церкви, храмы и др.);

- объектов общественного питания более 50 посадочных мест;

- концертных залов, цирковых представлений;

- автомобильных и скотных рынков.

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