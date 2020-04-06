Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Жамбылской области ужесточаются условия карантина, сообщили в оперативном штабе Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК, передает Kazakhstan Today.

На территории Кордайского района с 6 апреля объявляется карантин с особыми условиями. В Кордайском районе 3 инфицированных - двое выявлены в карантинном стационаре, один прибыл поездом Костанай - Алматы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе ведется работа по выявлению и изоляции всех контактных с ними лиц, а также проводится дезинфекционная обработка по месту жительства и пребывания пациентов.

В связи с усилением мер карантина, на приграничных пунктах пропуска Кордайского района все граждане, въезжающие в Казахстан, помещаются в карантинный стационар.

Как сообщалось ранее, в Жамбылской области уже 28 выявленных заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 17 новых случаев. Все они завозного характера и из числа контактных лиц. Заболевшие помещены в инфекционный стационар закрытого типа.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией . На сегодняшний день в мире насчитывается более 64 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1 миллион.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения

По последним данным, в стране подтверждено 569 случаев регистрации коронавирусной инфекции, 36 выздоровели, шесть человек скончались.

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