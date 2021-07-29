В Жамбылской области запустили завод по производству QazVac

НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - В ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой сообщил о запуске в Жамбылской области завода по производству казахстанской вакцины от коронавируса, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Он подчеркнул, что завод получил сертификат GMP и уже выпустил производственную серию.

Мы запустили свою производственную площадку в Жамбылской области. Сейчас уже вышли на определенную производственную мощность - 600 тысяч дополнительно уже произведено и находится на складах. Это первая партия", - сказал Алексей Цой.

На сегодня в Казахстане первым компонентом вакцины против COVID-19 привито 52% населения.

Ранее глава Минздрава отметил , что в Казахстане все еще низкая настороженность населения. Граждане продолжают посещать объекты с "красным" и "желтым" статусом, перестали носить маски, соблюдать социальную дистанцию, которые являются основными мерами профилактики КВИ.

Казахстан отправил в Кыргызстан 25 тысяч доз вакцины QazVac в качестве гуманитарной помощи. Как уточнили в посольстве Казахстана в Бишкеке, передача вакцины состоится 28 июля на пункте пропуска "Кордай" - "Ак жол".

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