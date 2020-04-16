В жилом комплексе "Асыл Арман" в Алматинской области снят карантин

Алматы. 15 апреля. Kazakhstan Today - Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Карасайского района, в жилом комплексе "Асыл Арман" снят карантин, сообщили в пресс-службе акима Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Напомним, что в ЖК "Асыл Арман" проживала 3-я заболевшая по области жительница, 1995 года рождения, находившаяся на 21-22 неделе беременности. Позже была выявлена еще одна заболевшая, 1957 года рождения, также проживавшая в данном жилом комплексе. В связи с этим в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в жилом комплексе "Асыл Арман" 1 апреля был введен карантин. Всё это время на всей территории жилого комплекса вместе с медицинскими работниками и стражами порядка несли службу военные-добровольцы.

На сегодняшний день после проведения повторных анализов 25-летняя жительница жилого комплекса выписана из больницы, 63-летняя жительница находится на лечении. Всего было выявлено 23 контактных лица, у которых вирусологический анализ показал отрицательный результат", - проинформировали в пресс-службе акима Алматинской области.

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