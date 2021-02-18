В ЗКО на карантин закрыли 17 школ

Уральск. 17 февраля. Kazakhstan Today - За 9 дней в области на карантин были закрыты 17 школ. 8 из них - в Уральске, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Уральская неделя ", после выявления заболевшего коронавирусом в одной из школ, её закрывают на 2 недели.

По постановлению главного государственного санитарного врача ЗКО от 8 февраля 2021 года №5 при регистрации одного случая заболеваемости COVID-19 среди детей или работников, посещающих школы, школа закрывается на карантин до завершения инкубационного периода.

С 8 по 17 февраля в области Постановлениями Главных государственных санитарных врачей города и районов на карантин закрыто 17 школ, из них 8 в городе Уральск" - сообщили в пресс-службе ДСЭК ЗКО.

В ведомстве также отметили, что за прошедший период с 8 по 17 февраля коронавирусом заболели 51 ученик и 19 учителей.

По состоянию на 23.59 16 февраля в Казахстане зарегистрировано 204 055 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 796 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 204 055 случаев, из них в ЗКО - 12 245 (+74).

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