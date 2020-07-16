В ЗКО рынки не будут работать по выходным до августа

Уральск. 15 июля. Kazakhstan Today -15 июля главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев вынес новое постановление, согласно которому в выходные дни будет приостановлена работа рынков, передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача ЗКО от 15 июля "О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача ЗКО от 4 июля "О введении дополнительных временных ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Западно-Казахстанской области", в регионе будет приостановлена работа продовольственных и непродовольственных рынков открытого типа и работа общественного транспорта в выходные дни с 00.00 18 июля до 00.00 19 июля, с 00.00 25 июля до 00.00 26 июля, с 00.00 1 августа до 00.00 2 августа.

Напомним , из-за эпидемиологической ситуации в стране режим карантина продлится до конца июля.

Число зарегистрированных случаев заболевания КВИ в Казахстане достигло 63 514 человек. Число выздоровевших выросло до 38 008 человек. Жертвами коронавируса в Казахстане стали 375 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства