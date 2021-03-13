В ЗКО саунам запретили работать по воскресеньям

Уральск. 12 марта. Kazakhstan Today - Вышло постановление главного государственного санитарного врача ЗКО "О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 8 февраля 2021 года № 5 "Об ограничительных карантинных мерах на территории Западно-Казахстанской области", передает Kazakhstan Today.

В соответствии с новым постановлением, дежурным группам детских дошкольных организаций разрешено работать при соблюдении комплектации групп не более 25 человек.

Саунам разрешено работать при условии заполняемости не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 квадратных метра на 1 посетителя с приостановлением функционирования в воскресные дни.

SPA-центры, бассейны могут работать при заполняемости не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 квадратных метров на 1 посетителя по установленному графику при соблюдении требований ПГГСВ РК №67.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 23.59 11 марта в Казахстане зарегистрировано 221 669 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 221 669 случаев, из них в ЗКО - 13 667 (+71).

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой предупредил казахстанцев о риске ввоза новых штаммов коронавируса в страну.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства