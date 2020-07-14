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В ЗКО сотрудники службы пробации помогают обустраивать провизорные госпитали

13.07.2020, 18:48 6724
Уральск. 13 июля. Kazakhstan Today - В связи с пандемией COVID-19 и увеличением численности заболевших ОРВИ и пневмонией в ЗКО появилась необходимость в открытии новых провизорных отделений и направлении сотрудников больниц на дистанционную форму работы, передает Kazakhstan Today.
 
В результате появилась нехватка врачей и медперсонала в медицинских учреждениях. 
 
Службой пробации №1 района Байтерек ДУИС по ЗКО было оказано содействие в переезде сотрудников больницы на дистанционную форму работы и в другие отделения больницы.
 

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