В ЗКО сотрудники службы пробации помогают обустраивать провизорные госпитали

Уральск. 13 июля. Kazakhstan Today - В связи с пандемией COVID-19 и увеличением численности заболевших ОРВИ и пневмонией в ЗКО появилась необходимость в открытии новых провизорных отделений и направлении сотрудников больниц на дистанционную форму работы, передает Kazakhstan Today.

В результате появилась нехватка врачей и медперсонала в медицинских учреждениях.

Службой пробации №1 района Байтерек ДУИС по ЗКО было оказано содействие в переезде сотрудников больницы на дистанционную форму работы и в другие отделения больницы.

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