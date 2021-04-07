В ЗКО ужесточат карантин

УРАЛЬСК. 6 АПРЕЛЯ - Главный государственный санитарный врач Западно-Казахстанской области внес изменения в постановление о карантинных мерах в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, ограничивается передвижения жителей по территории населенных пунктов региона с 00.00 до 06.00 (за исключением сотрудников правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи и спасательных служб).

В случаях необходимости передвижения в указанное время необходимо оставить заявку по телефону 109 либо зарегистрироваться на сайте STOPCOVID.KZ.

Дети будут учиться в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек; разрешено индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования; разрешается обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно по заявлению родителей, с численностью детей в классах не более 15 человек.

Торговые дома и центры будут работать в будние дни с 10.00 до 21.00, по субботам с 10.00 до 17.00. Заполняемость не более 30% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 квадратных метров на 1 посетителя. В воскресенье работать не будут.

Магазины по реализации всех видов непродовольственных товаров, будут работать с 09.00 до 18.00 в будние дни. В воскресенье работать не будут.

Продуктовые магазины (в том числе мини-маркеты, алкомаркеты, пивные магазины) будут работать с 08.00 до 23.00 (реализация продуктов питания должна производиться только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов).

Постановление вводится в действие с 9 апреля.

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По состоянию на 23.59 5 апреля в Казахстане зарегистрировано 256 837 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1809 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 256 837 случаев, из них в ЗКО - 15 677 (+101).

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 апреля, в "красной" зоне находятся : город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская и Западно-Казахстанская области.

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