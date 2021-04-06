В ЗКО выявили британский и южноафриканский штаммы КВИ

УРАЛЬСК. 5 АПРЕЛЯ - Как рассказал главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев на заседании оперативного штаба ЗКО по нераспространению коронавирусной инфекции, на данный момент эпидемиологическая ситуация в области нестабильная, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", только за последнюю неделю в регионе количество заболевших увеличилось на 20%.

С 29 марта по 4 апреля наблюдается прирост заболевших коронавирусной инфекцией. 2 апреля было зафиксировано 112 случаев, за прошедшие сутки, 4 апреля, - 109 случаев", - отметил Мухамгали Арыспаев.

Также он сообщил, что 24 марта в Алматинскую область были отправлены образцы на исследование штамма COVID-19.

Мы отправили 20 образцов, по результатам которого у нас в ЗКО было выявлен мутированный британский и южноафриканский штаммы COVID-19. До конца месяца мы получим более точный ответ, какие именно эти штаммы", - пояснил Мухамгали Арыспаев.

По состоянию на 23.59 4 апреля в Казахстане зарегистрировано 255 028 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрирован 1921 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 255 028 случаев, из них в ЗКО - 15 576 (+105).

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