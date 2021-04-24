Вакцина от COVID-19 не аллергенна и не реактогенна - эксперт

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НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - Аллергологи ведут серьезную работу по недопущению аллергических реакций от вакцин. Об этом на брифинге Службы центральных коммуникаций сообщила руководитель программы клинической иммунологии, аллергологии и пульмонологии UMC, старший преподаватель кафедры внутренних болезней с курсом нефрологии, гематологии, аллергологии и иммунологии НАО "МУА" Елена Ковзель, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По ее словам, компоненты вакцины не содержат аллергенов. Компонент гидроксид алюминия имеет небольшую реактогенность лишь для пациентов, имевших ранее анафилаксию на другие вакцины.

По международным данным, и сами разработчики говорят, и по составу вакцины мы понимаем, что особых аллергенных веществ в этой вакцине нет. Она является не аллергенной и не реактогенной. Многие компоненты, такие как неомицин, бычесырочный альбумин, альфа глобулин, яйца, в других вакцинах могут вызывать аллергические реакции. В данном случае мы говорим о вакцине, которая содержит единственный реактогенный компонент - это гидроксид алюминия, который может дать определенную реакцию, например, у пациентов, которые ранее имели какие-то осложнения при вакцинации. Абсолютным противопоказанием является, если ранее были тяжелые реакции, особенно на первую дозу - анафилаксия, то, конечно, вакцинация этим пациентам не рекомендована. Есть, так называемые, абсолютные и относительные противопоказания для довольно многих хронических заболеваний. Но в этом случае решение о вакцинации нужно принимать со своим лечащим врачом, потому что те же пациенты с хроническими заболеваниями в первой группе риска развития осложнений при КВИ", - рекомендовала эксперт.

В любом случае, вопрос профилактики и противоэпидемических мероприятий должен присутствовать всегда.

Вакцинация по-прежнему остается главной мерой профилактики COVID-19, подчеркнула на брифинге в Службе центральных коммуникаций заместитель председателя правления Национального центра охраны общественного здоровья МЗ РК Айнагуль Куатбаева.

Согласно статистическим данным, с 1 февраля в Казахстане 823 498 граждан добровольно получили 1-й компонент вакцины, а 132 803 человека привиты 2-м компонентом. При этом спикер сообщила, что интервал в получении 1-го и 2-го компонентов вакцины "Спутник-V" может продлиться до 60 дней.

Главной мерой профилактики COVID-19 является вакцинация. Для дальнейшего повышения доступности вакцин для населения правительством предъявляются большие требования и отслеживаются меры реализации. Особое внимание со стороны МЗ уделяется соблюдению режима холодовой цепи при поставке вакцины, ее хранении и распространении. Подготовлены специалисты для работы в прививочных пунктах. Эта подготовительная работа ежедневно контролируется и при необходимости проводится дополнительная разъяснительная работа. Также проводится большая агитационная работа среди населения", - сказала А. Куатбаева.

Согласно статистическим данным, с 13 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 300 733 лабораторно подтвержденных случая заражения, за последний день выявлено 2894 случая. 257 278 пациентов выздоровели от COVID-19. Кроме того, зарегистрировано 52 255 лабораторно недоказанных, но клинически подтвержденных случаев пневмонии, за сутки - 107.

Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в городах Алматы и Нур-Султан. За последний день в Алматы выявлено 698 случаев, в Нур - Султане-511 случаев, в Карагандинской области - 228.

Курс иммунизации состоит из двух этапов с интервалом в 21 день. На сегодня первым компонентом вакцины охвачено более 823 тысяч человек, вторым компонентом - более 132 тысяч. Такие данные привела магистр здравоохранения, заместитель директора филиала "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул.

По ее словам, среди привитых есть возрастные люди и с хроническими заболеваниями. Причем ответная реакция на прививку зарегистрирована в единичных случаях.

Среди привитых первым компонентом лица с хроническими заболеваниями составляют 32 314 человек, полный курс завершили 8397 лиц с хроническими заболеваниями. Начали курс иммунизации более 121 000 человек старше 60 лет, завершили более 8000 человек. Серьезных неблагоприятных проявлений после иммунизации на сегодня не зарегистрировано. Вместе с тем у 0,4%, получивших вакцинацию, зарегистрированы ожидаемые реакции - местные и общие - в виде повышенной температуры, кратковременного подъема артериального давления, покраснения и болезненность на месте инъекции", - рассказала эксперт.

Она также добавила, что в Казахстане сохраняется норма об обязательной сдаче ПЦР-тестирования перед возвращением на работу. Это связано с высокой заболеваемостью и еще недостаточностью вакцинирования необходимого количества лиц.

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