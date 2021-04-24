Вакцина от COVID-19 не аллергенна и не реактогенна - эксперт

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По ее словам, компоненты вакцины не содержат аллергенов. Компонент гидроксид алюминия имеет небольшую реактогенность лишь для пациентов, имевших ранее анафилаксию на другие вакцины.
По международным данным, и сами разработчики говорят, и по составу вакцины мы понимаем, что особых аллергенных веществ в этой вакцине нет. Она является не аллергенной и не реактогенной. Многие компоненты, такие как неомицин, бычесырочный альбумин, альфа глобулин, яйца, в других вакцинах могут вызывать аллергические реакции. В данном случае мы говорим о вакцине, которая содержит единственный реактогенный компонент - это гидроксид алюминия, который может дать определенную реакцию, например, у пациентов, которые ранее имели какие-то осложнения при вакцинации. Абсолютным противопоказанием является, если ранее были тяжелые реакции, особенно на первую дозу - анафилаксия, то, конечно, вакцинация этим пациентам не рекомендована. Есть, так называемые, абсолютные и относительные противопоказания для довольно многих хронических заболеваний. Но в этом случае решение о вакцинации нужно принимать со своим лечащим врачом, потому что те же пациенты с хроническими заболеваниями в первой группе риска развития осложнений при КВИ", - рекомендовала эксперт.
В любом случае, вопрос профилактики и противоэпидемических мероприятий должен присутствовать всегда.
Вакцинация по-прежнему остается главной мерой профилактики COVID-19, подчеркнула на брифинге в Службе центральных коммуникаций заместитель председателя правления Национального центра охраны общественного здоровья МЗ РК Айнагуль Куатбаева.
Согласно статистическим данным, с 1 февраля в Казахстане 823 498 граждан добровольно получили 1-й компонент вакцины, а 132 803 человека привиты 2-м компонентом. При этом спикер сообщила, что интервал в получении 1-го и 2-го компонентов вакцины "Спутник-V" может продлиться до 60 дней.
Главной мерой профилактики COVID-19 является вакцинация. Для дальнейшего повышения доступности вакцин для населения правительством предъявляются большие требования и отслеживаются меры реализации. Особое внимание со стороны МЗ уделяется соблюдению режима холодовой цепи при поставке вакцины, ее хранении и распространении. Подготовлены специалисты для работы в прививочных пунктах. Эта подготовительная работа ежедневно контролируется и при необходимости проводится дополнительная разъяснительная работа. Также проводится большая агитационная работа среди населения", - сказала А. Куатбаева.
Согласно статистическим данным, с 13 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 300 733 лабораторно подтвержденных случая заражения, за последний день выявлено 2894 случая. 257 278 пациентов выздоровели от COVID-19. Кроме того, зарегистрировано 52 255 лабораторно недоказанных, но клинически подтвержденных случаев пневмонии, за сутки - 107.
Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в городах Алматы и Нур-Султан. За последний день в Алматы выявлено 698 случаев, в Нур - Султане-511 случаев, в Карагандинской области - 228.
Курс иммунизации состоит из двух этапов с интервалом в 21 день. На сегодня первым компонентом вакцины охвачено более 823 тысяч человек, вторым компонентом - более 132 тысяч. Такие данные привела магистр здравоохранения, заместитель директора филиала "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул.
По ее словам, среди привитых есть возрастные люди и с хроническими заболеваниями. Причем ответная реакция на прививку зарегистрирована в единичных случаях.
Среди привитых первым компонентом лица с хроническими заболеваниями составляют 32 314 человек, полный курс завершили 8397 лиц с хроническими заболеваниями. Начали курс иммунизации более 121 000 человек старше 60 лет, завершили более 8000 человек. Серьезных неблагоприятных проявлений после иммунизации на сегодня не зарегистрировано. Вместе с тем у 0,4%, получивших вакцинацию, зарегистрированы ожидаемые реакции - местные и общие - в виде повышенной температуры, кратковременного подъема артериального давления, покраснения и болезненность на месте инъекции", - рассказала эксперт.
Она также добавила, что в Казахстане сохраняется норма об обязательной сдаче ПЦР-тестирования перед возвращением на работу. Это связано с высокой заболеваемостью и еще недостаточностью вакцинирования необходимого количества лиц.
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