Вакцина Pfizer прибыла в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - Вакцина Pfizer доставлена на склад столичного управления здравоохранения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На первом этапе пришло более 35 тысяч доз американской вакцины. Все дозы были помещены в морозильные камеры хранения, сообщает официальный сайт столичного акимата.

35 100 доз первой партии сегодня будут распределены на прививочные пункты медицинских организаций, а также на медицинские пункты столичных школ. Ранее мы планировали вакцинацию только в организациях ПМСП, но для удобства рассматривалась возможность вакцинации подростков в медицинских пунктах образовательных учреждений. Медицинские работники проходят специальное обучение и информированы по всем рекомендациям. Поэтому мы готовы приступить к безопасной вакцинации этой категории людей", - сказала заместитель руководителя управления Алия Рустемова.

В прививочные кабинеты вакцины будут доставляться в специальных термоконтейнерах. Каждый прививочный пункт будет забирать дозы в небольших количествах с учетом прикрепленного населения к организации.

Алия Рустемова напомнила, что поступившие дозы будут предназначены только для вакцинации беременных от 16 до 37 недель, кормящих мам и женщин, находящихся в лактационном периоде, а также детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Многие горожане ожидали поступления Pfizer, но хотелось бы сразу отметить, что вакцинировать ею всех желающих не представляется возможным - только подлежащий контингент", - акцентировала заместитель управления.

В настоящее время в столице пять тысяч беременных, 28 тысяч кормящих женщин и 63 тысячи детей. Это контингент, подлежащий вакцинации Pfizer.

Всего по городу имеется более 90 пунктов вакцинации, но прививать Pfizer будут только в медицинских организациях и медпунктах образовательных учреждений, уточнили в Горздраве.



