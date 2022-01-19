Вакцина "Спутник Лайт" поступила на склады "СК-Фармации"

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В связи с текущей эпидситуацией "Карагандинский фармацевтический комплекс" передал вакцину "Спутник Лайт" Министерству здравоохранения РК в качестве гуманитарной помощи на бесплатной основе, сообщает пресс-служба ТОО "СК-Фармация".
СК-Фармация" полученную партию вакцины в оперативном порядке направит в регионы страны. Для вакцинации против коронавирусной инфекции казахстанцев препарат будет доступен в ближайшие дни.
Спутник Лайт" - однокомпонентная вакцина, которая используется для ревакцинации.
Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России в мае 2021 года. Этот препарат - первый компонент "Спутника V". По данным Российского фонда прямых инвестиций, его эффективность составляет 79,4%. Безопасность вакцины подтверждена реальными данными по вакцинации в ряде стран, в том числе, в ОАЭ, Бахрейне, Аргентине, России, Мексике, Сербии, Сан-Марино, Филиппинах, Ливии, Парагвае, Венгрии, Азербайджане и Беларуси. Это также подтверждено более чем 20 публикациями в ведущих международных научных изданиях.
В Казахстане для вакцинации населения применяются следующие вакцины: "QazVac", "Спутник V", "Hayat-Vax", "СоronaVac", "Sinopharm", "Comirnaty Pfizer/BioNTech".
Ранее сообщалось, что поставка одного млн доз вакцины "Спутника Лайт" ожидается в первом квартале 2022 года.