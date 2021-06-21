АЛМАТЫ. 20 ИЮНЯ - Вакцина "Спутник V" защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Антитела, которые получаются в результате использования "Спутника V", защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от британского, и кончая, соответственно, штаммом Дельта, индийским штаммом", - заявил Гинцбург в эфире передачи "Вести недели" на канале "Россия 1" .

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".

В России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

Вакцина "Спутник V" доступна в Казахстане для всех желающих защитить себя от коронавируса. Кроме того, в РК представлены препараты отечественного производства и совместного китайско-арабского.

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