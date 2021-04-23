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Вакцинация населения вакциной "QazVac" начнется 26 апреля

22.04.2021 16093
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Сегодня заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов принял участие в отгрузке первой партии казахстанской вакцины QazVac (QazCovid-in), произведенной на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности и ознакомился с ходом строительства биофармацевтического завода в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Создание казахстанской вакцины позволило нашей стране войти в пятерку стран мира, разработавших собственные вакцины против коронавирусной инфекции. Это не только вопрос здоровья населения, это также свидетельство потенциала отечественной науки и применения на практике современных технологий в биофармацевтике, престиж государства", - отметил Ералы Тугжанов. 

 
Он напомнил, что в октябре прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по разработке отечественной вакцины. Вице-премьер отметил, что все поручения главы государства по выпуску казахстанской вакцины находятся на особом контроле правительства, и сегодняшний выпуск первой партии вакцины свидетельствует об их исполнении на практике. 
 
Первые 50 тысяч доз вакцины "QazVac" будут распределены по хабам "СК-Фармация" и далее будут доставлены на склады управлений здравоохранения всех регионов страны. 
 
26 апреля текущего года начнется вакцинация населения вакциной "QazVac". В мае планируется выпуск очередной партии в объеме 50 тыс. доз. Далее производство вакцины будет поэтапно увеличено до 500-600 тыс. доз в месяц. 
 

Отечественная вакцина включена в реестр Всемирной организации здравоохранения. Доказана ее полная безопасность, вакцина формирует стойкий иммунитет против коронавирусной инфекции. Преимущество инактивированной вакцины в том, что она не вызывает вакциноассоциированных заболеваний. Кроме того, методы доставки вакцины "QazVac" не требуют сложных холодильных установок, транспортируются в холодильнике при температуре +2-8 градусов", - сообщает пресс-служба главы правительства.

 
Также в рамках рабочей поездки Е. Тугжанов ознакомился с ходом строительства биофармацевтического завода на базе Научно-исследовательского института. В настоящее время завершены строительно-монтажные и отделочные работы. Начаты работы по монтажу, пусконаладке и запуску оборудования с подключением к инженерным сетям. В марте месяце текущего года получено положительное заключение (DQ) исследования на соответствие стандартам GMP. Следующий шаг - проведение валидации и получение самого сертификата международного стандарта GMP. Для этих целей привлечена турецкая компания "Атабай". По итогам посещения объекта вице-премьер дал положительную оценку и отметил, что в соответствии с поручением главы государства, строительство завода по производству отечественной вакцины ведется в указанные сроки. Отмечается, что после запуска биофармацевтического завода в производство вакцины "QazVac" будет продолжено на его базе.
 

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