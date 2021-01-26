Вакцинация от КВИ детям до 18 лет противопоказана - Минздрав РК

Нур-Султан. 25 января. Kazakhstan Today - В связи с обращением граждан в Министерство здравоохранения РК по вопросам вакцинации детей школьного возраста, представители Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК рассказали о порядке и правилах вакцинации от COVID-19, передает Kazakhstan Today.

На основании статьи 77 "Кодекса о здоровье народа" любая вакцинация, в том числе от коронавирусной инфекции, осуществляется на добровольной основе. Каждый гражданин в случае несогласия вправе дать письменный отказ от вакцинации.

Стоит особо отметить, что детям до 18 лет и пожилым людям в возрасте старше 65 лет, вакцинация противопоказана в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности", - сообщили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что вакцины являются безопасными. Любая лицензированная вакцина проходит тщательную проверку в рамках нескольких этапов испытаний и только после этого признается пригодной к использованию. После вывода вакцин на рынок они регулярно становятся объектом повторных проверок.

Ранее стало известно, что вакцинация будет проводиться российским препаратом "Спутник V". Для вакцинации в поликлинике подготовлены два прививочных кабинета, два врача, две медсестры, два регистратора.

На первом этапе, с 1 февраля, смогут вакцинироваться медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудники санэпидслужбы. На втором этапе, который начнется 1 марта, смогут вакцинироваться педагоги общеобразовательных школ, вузов, ссузов и работники медицинских служб. На третьем этапе, который начнется 1 апреля, смогут вакцинироваться педагоги школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студенты и лица с хроническими заболеваниями.

Вакцинация будет проводиться за счет государства. Вакцинацию будут проводить в два этапа с разницей в 21 день. Для получения вакцины нужно: не иметь медицинских противопоказаний; дать письменное согласие.

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