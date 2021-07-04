Вакцинацию коллективов в Алматы начнут проверять с 15 июля

АЛМАТЫ. 3 ИЮЛЯ - Предприятия Алматы будут проверять с 15 июля на предмет вакцинации коллективов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина, после 15 июля мониторинговые группы начнут проверять все коллективы организаций, которым согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК, необходима обязательная вакцинация.

Бекшин отметил, что горожане охотнее стали вакцинироваться. Кроме того, в связи с новым постановлением активизировалась вакцинация коллективов предприятий и организаций всех форм собственности.

За период с 1 февраля по 2 июля в Алматы вакцинированы 487 736 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 81 202 человека.

В городе функционирует 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Задействованы 304 прививочных бригады из 1257 человек.





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