Вакцинацию от коронавируса начали в Китае

Нур-Султан. 28 сентября. Kazakhstan Today - В Китае началась вакцинация от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал Stopcov|Almaty, в Китае десятки людей уже получили прививку от коронавируса. При этом отмечается, что безопасность и эффективность примененной вакцины пока не доказана.

Член Национальной комиссии здравоохранения Китая Чжэн Чжунвэй заверил, что во время клинических испытаний не было замечено серьезных побочных эффектов после введения вакцины.

В ВОЗ заявили, что Китай выдал "внутреннее разрешение на экстренное использование", которое выдается на усмотрение стран и не попадает под утверждение ВОЗ.

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