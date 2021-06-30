Вакцинированные от COVID-19 казахстанские студенты получат скидки на обучение

НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Казахстанские вузы по поручению министра образования и науки Асхата Аймагамбетова запустят акции в поддержку вакцинации среди обучающихся, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Для привившихся студентов ряда вузов уже предусмотрены скидки на обучение, проживание в общежитиях, бесплатные путевки в оздоровительные санатории, талоны на бесплатное питание и бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщает пресс-служба МОН. Таким образом вузы поддержат работу по усилению темпов вакцинации для защиты здоровья населения. Материальные поощрения получат не только студенты, но и вакцинированные преподаватели высших учебных заведений.

Также для вакцинированных студентов вузы планируют организовать бесплатные курсы по обучению иностранным языкам, компьютерной грамотности и развитию предпринимательских навыков.

Более того, студенты некоторых вузов смогут получить бесплатные абонементы в фитнес-залы, бассейны, билеты в театры, кинотеатры и на концерты.

В то же время вакцинированные преподаватели получат надбавки или оплачиваемые выходные.

Вузы обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса в стране. Для них первостепенно здоровье студентов и преподавателей. Поэтому они, после поручения министра, исходя из своих возможностей, принимают самостоятельные решения по стимулированию студентов и преподавателей к вакцинации. Надеемся, что эта акция поможет пробудить сознательность наших граждан. И мы вместе сможем победить опасный вирус и добьемся того, чтобы карантин завершился как можно быстрее. Призываем и другие вузы подключиться к стимулированию вакцинации, так как вакцинация - единственный способ остановить распространение коронавируса", - отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

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