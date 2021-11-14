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Вакцинировать детей препаратом Pfizer только с письменного согласия родителей поручил вице-премьер

13.11.2021, 13:03 172531
Вакцинировать детей препаратом Pfizer только с письменного согласия родителей поручил вице-премьер
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов поручил строго соблюдать требование вакцинировать детей препаратом Pfizer только после письменного согласия родителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В связи с поступлением в Казахстан вакцины компании Pfizer и подготовкой к иммунизации целевых групп населения (дети от 12 лет, беременные и кормящие) сегодня на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19 на территории РК, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил руководству всех регионов жестко соблюдать предписанные правила и проводить вакцинацию подростков только с письменного согласия родителей.
 
Об этом сообщает пресс-служба МВК по нераспространению коронавируса в Казахстан.

Напомним, вакцина Pfizer прибыла в Казахстан 11 ноября.

 

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Более 300 алматинцев получили вакцину Pfizer

13.11.2021, 20:15 80218
АЛМАТЫ. 13 НОЯБРЯ - На сегодняшний день вакциной Comirnaty Pfizer/BioNTech были привиты более 300 человек в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В первую очередь прививки получили ученики средних школ, студенты колледжа, беременные и кормящие мамы, сообщает телеканал Almaty.tv.
 
Житель города Алматы Вероника Букша прикреплена к городской поликлинике №4, 2 месяца назад родила второго ребёнка. Вероника первая, кто сегодня получила вакцину.
 

Я - кормящая мама, поэтому хочу максимально защитить своего ребёнка, себя, свою семью, мне позвонили из поликлиники, пригласили на вакцинацию первым компонентом Pfizer, я очень рада, ждала, когда смогу привиться против коронавирусной инфекции, и вот, как только появилась возможность, пришла первой", - рассказал Вероника.

 
На протяжении двух последних недель в поликлинике была проведена информационно-разъяснительная работа о вакцине Pfizer.
 
Поликлиника №4 обслуживает 10 школ, в которых в возрасте от 12 до 17 лет обучаются 4540 детей.
 

Буквально завтра наши медики, а это врачи-эпидемиологи, врач ЗОЖ, врачи общей практики, будут проводить онлайн-семинары для родителей школьников. Сегодня привились кормящие женщины, беременные женщины, студенты колледжа, а также учащиеся. На сегодняшний день согласие на вакцину получено от 40 кормящих мам, 29 согласий от беременных женщин, 38 согласий от родителей школьников", - сказала заместитель главного врача Сауле Мадьярова.


 

Где в Нур-Султане можно получить вакцину Pfizer

13.11.2021, 16:54 128548
НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - В столичном управлении общественного здоровья назвали медорганизации, где жители могут привиться вакциной Pfizer.
 
Вакцинация препаратом Pfizer стартует с 15 ноября в Нур-Султане.
 
Согласно информации управления общественного здоровья Нур-Султана, вакциной Pfizer будут прививать в следующих медорганизациях:
 
- городские поликлиники №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
 
- Центр семейного здоровья "Достык";
 
- ТОО "Жануя", "Салауатты Астана", "Кировская", "Шипагер" (во всех филиалах клиник).
 
Между этими медицинскими организациями уже распределили дозы для вакцинации подлежащего контингента
 

Прививать подлежащий контингент будут в медицинских организациях города, подростков - в образовательных учреждениях. Однако не все медорганизации города будут участвовать в кампании вакцинации беременных женщин, кормящих мам, женщин в периоде лактации и детей", - разъяснили в ведомстве.


Напомним, в Алматы иммунизация американской вакциной началась 12 ноября.
 

Сводка эпидситуации в РК: 31 человек скончался от коронавируса и пневмонии за сутки

13.11.2021, 09:20 147097
Сводка эпидситуации в РК: 31 человек скончался от коронавируса и пневмонии за сутки
НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 12 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 955 366 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1220 новых случаев коронавирусной инфекции, из них: 
 
в городе Нур-Султане - 103; 
 
в городе Алматы - 149; 
 
в городе Шымкенте - 31; 
 
в Акмолинской области - 88; 
 
в Актюбинской области - 22; 
 
в Алматинской области - 66; 
 
в Атырауской области - 27; 
 
в ВКО - 88; 
 
в Жамбылской области - 14; 
 
в ЗКО - 36; 
 
в Карагандинской области - 110; 
 
в Костанайской области - 118; 
 
в Кызылординской области - 31; 
 
в Мангистауской области - 13; 
 
в Павлодарской области - 134; 
 
в СКО - 169; 
 
в Туркестанской области - 21. 
 
На 13 ноября лечение от КВИ продолжают получать 35 407 человек (30 353 КВИ+ и 5054 КВИ-), из них:
 
 - в стационарах находятся 6609 пациентов; 
 
 - на амбулаторном уровне - 28 798 пациентов. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: 
 
 - в тяжелом состоянии - 514 пациентов; 
 
 - в состоянии крайней степени тяжести - 127 пациентов;
 
 - на аппарате ИВЛ - 89 пациентов. 
 
За сутки в Казахстане 2365 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровел 912 611 человек от COVID-19. 
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 12 ноября 2021 года зарегистрировано 12 402 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 11 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 25 человек. 
 
11 ноября 2021 года зафиксированы 102 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 81 007 летальных случаев - 5090.
 
На 13 ноября в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 8 521 371 человек, вторым компонентом - 7 800 190 человек.
 
В "красной" зоне находятся Павлодарская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская область. 
 
В "зеленой" - Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области. 
 

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