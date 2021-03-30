Вакцину, как и любое лекарство, нужно правильно принимать - Шарман

НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - В США несколько месяцев назад начали массовую вакцинацию. Охват составил 28%. За месяц заражение упало на 3-4%, смертность, приблизительно на 30%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Многие поверили, что вакцинация, действительно, эффективное средство, которое может побороть пандемию. Сама кампания по массовой вакцинации проходит с большим энтузиазмом, много людей ходят провакцинироваться, очень большие очереди. В приоритете граждане старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями: диабет, астма, ожирение", - отметил иммунолог, президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман в ходе брифинга в СЦК.

Он призвал всех граждан воспользовались удивительной возможностью быстрее вернуться к нормальной жизни. Но при этом подчеркнул, что вакцину, как и любое лекарство, нужно правильно принимать.

Провакцинировавшись - это не означает, что вы тут же в зоне безопасности. Очень важно получить обе дозы. Только тогда возникают антитела, которые защитят ваш организм от повторного заражения. Но при этом важно всегда носить маску. Потому что после вакцины вы находитесь под определённым риском заражения. И даже провакцинировавшись, вы можете быть носителем КВИ. Поэтому пока не сформировали коллективный иммунитет, важно всем соблюдать меры предосторожности, осознанно отнестись к этому и только тогда мы сможем побороть эту пандемию", - обнадёжил Шарман.

В свою очередь, исполняющая обязанности директора филиала "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул отметила, что многие люди бессимптомны, но, по сути, новые штаммы коронавируса имеют те же ключевые симптомы, что и исходный штамм: высокую температуру, кашель и потерю чувства вкуса или запаха. Так называемому британскому штамму коронавируса более присущи такие симптомы, как кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах, а вот потеря обоняния менее выражена, чем у "китайского" варианта.

По данным ВОЗ, новые штаммы продемонстрировали более высокую, до 50%, репродуктивность, то есть способность инфицировать людей, а также "способность быстро замещать другие циркулирующие штаммы". У британского штамма "более высокий риск госпитализации, тяжёлого течения и смертности". Для снижения распространения вируса не только с новыми мутациями, но и "диких" нужно предпринимать все меры, включая вакцинацию, чтобы избежать широкого распространения вируса", - подчеркнула Смагул.

Она также добавила, что с 1 апреля будет расширен контингент вакцинируемых, а количество завозимых доз доведут до 1 миллиона.

Эксперт подчеркнула, что дефицит вакцины наблюдается не только в Казахстане, но и во всём мире. В той же самой России, основном поставщике вакцины, кампанией охвачено около 2% населения. Кстати, используемые вакцины сохраняют свою эффективность против британского и южноафриканского штамма.

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