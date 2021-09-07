Вакцину QazVac усовершенствовали под Дельта-штамм коронавируса

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НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Ученые усовершенствовали вакцину QazVac, теперь она будет эффективна против штамма Дельта, сообщили разработчики вакцины на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила разработчик казахстанской вакцины QazVac, генеральный директор НИИ проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, из 1 млн доз вакцины QazVac, поставленной на склады "СК-Фармация", использованы для вакцинации порядка 60%. Полные данные в оперативном порядке институту предоставляет Министерство здравоохранения.

На сегодняшний день мы получили патологический материал 39 заболевших граждан после принятия вакцины QazVac, но это когда вакцинация прошла уже на фоне начавшейся болезни. Эти вопросы проходят сейчас тщательный глубинный анализ. По поручению правительства работы с Дельта-штаммом были начаты в самом начале, когда этот штамм зашел на территорию Казахстана. Доклинические исследования полностью проведены на животных и замена штаммового состава в нашей вакцине показала на животных высокий результат. На сегодня мы направили в министерство здравоохранения и с ними вплотную работаем над заменой штаммового состава следующей партии вакцины. Министерство здравоохранения, понимая эту сложную ситуацию, идет на беспрецедентный шаг. Не советуясь со Всемирной организацией здравоохранения, по опыту с гриппозными вакцинами, в ближайшие дни нам выдаст официальное разрешение на замену штаммового состава Дельта. "Ухань" мы будем менять на Дельта-штамм, который показал очень высокий хороший результат", - заявила ученый.

По ее словам, испытания на животных провели 2 месяца назад. Без испытаний вводить в оборот вакцину с измененным штаммом категорически нельзя. Это жесткое требование. После доклинических исследований, как всегда, ученые испытали вакцину на себе. Первая линия защиты - это наши ученые, которые идут на этот риск. Риск оправдал ожидания. Получена хорошая вакцина, которая в скором времени будет произведена и поставлена, отметила Кунсулу Закарья.





Дополнено: Разработчик казахстанской вакцины QazVac также сообщила, что все клинические исследования по 3-ей фазе вакцины QazVac завершены.





9 июля собраны последние анализы, после чего до конца июля проходила обработка, статистический анализ огромного пласта данных (3 тыс. участников). В конце июля был подготовлен заключительный отчет по третьей фазе и по всему клиническому исследованию, который подан на экспертизу в Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медизделий, заключение пока не получено. Клинические исследования первой казахстанской вакцины QazVac прошли успешно. Начата подготовка статьи в очередной ведущий международный высокорейтинговый журнал для того, чтобы показать успех казахстанской науки", - сказала она.





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