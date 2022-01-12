Во всем мире началась новая вспышка коронавируса. В Казахстане наблюдается резкий рост заболеваемости, фиксируется более двух тысяч новых случае заражений в сутки. За весь период пандемии число заражений составило более миллиона человек. Поэтому важно не расслабляться и продолжить борьбу с КВИ. Это также должно быть ключевой задачей нового правительства", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Важно не расслабляться - Токаев о росте заболеваемости COVID-19
11.01.2022, 13:29 27626
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Школьников Алматы и Нур-Султана переводят на дистанционку
12.01.2022, 18:59 1081
Также столичных школьников перевели на онлайн обучение до 31 января. Такое решение принял главный санврач города. На дистанционку также перейдут студенты СУЗов и ВУЗов всех курсов до 6 февраля.
Всем госучреждениям также поручено отправить на дистанционную форму работы не менее 80% персонала. Кроме того, с завтрашнего дня все прибывающие в столицу из-за рубежа, должны предоставить ПЦР-справки.
По ее словам, эти меры необходимы в связи с распространением штамма Омикрон на территории Нур-Султана.
Напомним, по состоянию на 23.59 11 января в Казахстане подтверждено 1 004 464 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 4810 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султане - 3312; в городе Алматы - 210.
Кульгинов: эпидситуация за последние дни ухудшилась в разы
12.01.2022, 13:45 5536
НУР-СУЛТАН . 12 ЯНВАРЯ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил об ухудшении эпидситуции в городе из-за нового штамма Омикрон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ситуация в городе с обеспечением безопасности и правопорядка стабильная, чего нельзя сказать об эпидситуации, которая за последние дни ухудшилась в разы. Столица перешла в "красную зону". Если раньше за сутки в среднем регистрировалось до 100 случаев заражения коронавирусом, сейчас эта отметка варьируется в пределах от 1200 до 1,5 тыс! В госпитализации нуждаются до 100 пациентов в день. Это не просто цифры, это здоровье наших граждан, это колоссальная нагрузка на медучреждения города!" - сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram.
По его словам, резкое увеличение заболевших наблюдается в связи с появлением в городе Омикрона. Также, как отмечают врачи, рост заражений связан с прошедшими праздничными днями.
Штамм Омикрон характеризуется высокой контагиозностью, заражению подвержены люди всех возрастов! Количество обращений на станцию скорой медпомощи в сутки превышает 4,5 тыс, вызовов - более 2 тысяч", - написал аким.
Также он призвал всех горожан соблюдать строгие саннормы, не посещать места массового скопления людей, не ходить в гости и не собираться большими компаниями.
Призываю всех граждан, кто еще не вакцинировался, вакцинироваться, также у кого подошло время - пройти ревакцинацию. В случае заражения коронавирусом вакцинированные граждане переносят вирус гораздо легче. Только за счет вакцинации вы обезопасите и свое здоровье, и здоровье близких. Не испытывайте свой организм опасным вирусом, который косит жизни и здоровье людей", - написал Алтай Кульгинов.
Ранее сообщалось, что в Алматы ужесточат карантин.
В Алматы ужесточат карантин
12.01.2022, 11:24 10316
С начала нового года ежедневно увеличивается заболеваемость среди горожан с учетом циркуляции штамма Омикрон. Сегодня город Алматы перешел в "красную" зону. Согласно постановлению ГГСВр РК, ужесточение ограничительных мер в Алматы будет принято в течение пяти дней, а возможно, и ранее", - сказал исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача города Алматы Садвакас Байгабулов.
Он отметил, что более подробно о дате ввода планируемых карантинных ограничений будет сообщено дополнительно.
Конечно, это дополнительная "нагрузка" на предпринимателей и горожан на фоне последних событий в Алматы. Но коронавирус никуда не ушел, он активно поражает непривитое население", - сообщил Садвакас Байгабулов.
Стоит отметить, что Алматы до 4 января находился в "зеленой" зоне по темпам распространения КВИ.
По данным управления общественного здоровья, за 11 января в городе зарегистрировано 210 случаев коронавирусной инфекции, из них 187 с симптомами, 23 - без симптомов. В инфекционных стационарах (1348 коек) физически находятся 475 человек. В ОРИТ всего - 32.
На ИВЛ - 6, на неинвазивной ИВЛ - 15, High flow занято шесть аппаратов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 1257 пациентов, с симптомами легкой и средней степени - 1187, без симптомов - 70.
Всего за весь период с 1 февраля 2021 года по 11 января 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 081 251 человек, вторым - 1 026 436. Ревакцинацию получили 71 040 горожан.
Люди старше 60 лет смогут ревакцинироваться препаратом Pfizer
12.01.2022, 10:57 11591
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - В Казахстане расширен выбор препаратов для ревакцинации уязвимых слоев населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Необходимо увеличить темпы вакцинации и ревакцинации населения. Для защиты наиболее уязвимой группы населения расширен выбор вакцин для ревакцинации. Не только детям и беременным, но и лицам старше 60 лет будет предложена для ревакцинации вакцина Pfizer (Comirnaty)", - сказала на заседании правительства министр здравоохранения РК Ажар Гиният.
Она также отметила, что в связи с резким ухудшением эпидситуации по коронавирусу, на очередное заседания МВК будут вынесены дополнительные профилактические меры, направленные на разобщение коллективов и уменьшение риска передачи инфекции в регионах, находящихся в "красной" зоне.
В свою очередь, премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что в стране наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская область перешли в "красную" зону. В "желтой" зоне уже шесть регионов.
Наша основная задача – держать эпидситуацию под контролем. Необходимо усилить меры по соблюдению населением санитарно-эпидемиологических требований", - сказал он.
Глава кабмина поручил Министерству здравоохранения и акиматам увеличить количество ПЦП-тестирований, провести оперативный мониторинг и обеспечить готовность медицинских работников, больничных резервных мест, а также достаточность лекарственных средств и медицинских изделий.
Активизировать работу мобильных бригад для оказания медицинской помощи на дому, обеспечения их бесплатными лекарственными средствами. Кроме того, проработать меры по недопущению в аптеках дефицита лекарств", - поручил он.
Отметив очень низкие темпы ревакцинации, Смаилов поручил Минздраву и акиматам увеличить темпы ревакцинации населения. Акимам регионов взять этот вопрос на личный контроль.
Сводка эпидситуации в РК: за сутки 4810 человек заболели COVID-19
12.01.2022, 08:27 14266
За прошедшие сутки зарегистрировано 4810 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 3312;
в городе Алматы - 210;
в городе Шымкенте - 221;
в Акмолинской области - 48;
в Актюбинской области - 75;
в Алматинской области - 69;
в Атырауской области - 139;
в ВКО - 78;
в Жамбылской области - 52;
в ЗКО - 79;
в Карагандинской области - 75;
в Костанайской области - 39;
в Кызылординской области - 125;
в Мангистауской области - 156;
в Павлодарской области - 46;
в СКО - 31;
в Туркестанской области - 55.
За прошедшие сутки в Казахстане 1083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 965 796 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 12 января лечение от КВИ продолжают получать 27 423 человека (25 609 КВИ+ и 1 814 КВИ-), из них: в стационарах - 3409 пациентов, на амбулаторном уровне - 24 014.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 187 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 59, на аппарате ИВЛ - 41.
10 января 2022 года зафиксировано 79 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 106 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 413, летальных случаев - 5229, выздоровевших - 77 370.
На 11 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 026 131 человек, вторым - 8 568 324.
КФК: в ближайшее время казахстанцы смогут ревакцинироваться вакциной "Спутник Лайт"
11.01.2022, 13:49 28316
Фото: twitter/Карагандинский фармацевтический комплекс
Акционерами ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" (КФК) принято решение оказать помощь в борьбе с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.
На бесплатной основе Казахстану будет передано 150 тысяч доз однокомпонентного препарата от COVID-19 разработки НИЦ имени Гамалеи "Спутник Лайт" для ревакцинации граждан. Препарат уже доставлен в Казахстан, необходимо время, чтобы вакцину простикеровать. До 20 января вакцина "Спутник Лайт" будет передана на склад СК "Фармации" в Нур-Султане", - сообщает телеграмм-канал КФК.
В пресс-службе напомнили, что в рамках межгосударственного договора с единым дистрибьютером СК "Фармация" КФК в полном объеме выполнил обязательства по обеспечению казахстанцев 7 млн доз вакцины.
В Алматы ожидают быстрое распространение Омикрон-штамма
11.01.2022, 11:49 29366
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - О росте заболеваемости КВИ в два раза в ходе аппаратного совещания сообщил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В мегаполисе ожидают быстрое распространение Омикрон-штамма. У алматинцев есть все шансы замедлить распространение коронавируса - вакцинироваться и получить бустерную прививку, сообщает РСК.
Согласно озвученным данным, эпидемиологическая ситуация в Алматы продолжает ухудшаться. Как сообщил Ержан Бабакумаров, город находится в "желтой" зоне. Недельная заболеваемость населения увеличилась в два раза. Как и прогнозировалось, в мегаполисе очередная волна эпидемии началась и продолжает нарастать.
При этом заместитель акима города отметил, что в связи с новогодними праздниками и настоящими событиями население в 8-10 раз реже стало проходить тестирование на наличие коронавируса. Он считает, что при увеличении объемов тестирования вырастет и выявляемость положительных проб, что приведет к ухудшению эпидситуации и возможному переходу города в "красную" зону матрицы.
Ержан Бабакумаров напомнил, что заболеваемость коронавирусом в Алматы стала расти еще в конце декабря прошлого года. Уже тогда эпидемиологи связывали это с началом распространения штамма Омикрон.
Как отметили в ходе аппаратного совещания, 6 января были получены результаты полногеномного секвенирования: из 96 образцов, направленных в Министерство здравоохранения РК, в восьми пробах обнаружен Омикрон, из них семь проб были доставлены из Алматы.
По-прежнему активно циркулирует Дельта-штамм. Он обнаружен в 71% пробах, "Дельта плюс" - в 16%, другие штаммы - 4,7%.
Циркуляцию штамма Омикрон в Алматы подтверждает проведенный анализ возрастного состава, который показывает резкий рост удельного веса зараженных среди лиц от 20 до 39 лет на 16,4% (с 27,7 до 44,1%), также среди подростков 15-19 лет на 1,1% (с 4,2 до 5,3%). По остальным контингентам регистрируется снижение (среди пожилых людей 60 лет и старше - на 8,6%; лиц от 40 до 59 лет - на 2,5%; среди детей до 14 лет - на 4,7%, до 1 года - на 0,3%).
Кроме того, отмечено увеличение бессимптомных форм с 6% в декабре прошлого года до 16%. Это также характерно для Омикрона и может осложнять своевременное выявление и изоляцию заболевших.
По словам Ержана Бабакумарова, Омикрон-штамм обладает более высокой заразностью и несет риски для молодого поколения. Имеются риски повторного заражения. Он напомнил, что только вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Заместитель акима города призвал алматинцев помочь замедлить распространение Омикрона и вакцинироваться.
Бабакумаров уточнил, что в городе продолжается иммунизация населения против коронавируса. На сегодняшний день первым компонентом привиты 1 077 896 человек, двумя компонентами - 1 028 180. Ревакцинация проведена 69 018 лицам.
Следует отметить, что по данным ведущих мировых ученых и экспертов, ревакцинация существующими вакцинами защищает на 70% от госпитализаций, осложненных и летальных случаев при заражении штаммом Омикрон. На сегодня в Алматы уровень коллективного иммунитета еще низкий, иммунная прослойка составляет всего 59,4% (вакцинированных - 49,4%, переболевших - 10%).
По состоянию на 23.59 10 января в РК подтверждено 999 654 случая коронавируса с положительным ПЦР-тестом. За прошедшие сутки зарегистрировано 2 216 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 80.
Сводка эпидситуации в РК: Казахстан перешел в "красную" зону по темпам распространения COVID-19
11.01.2022, 08:10 31031
За прошедшие сутки зарегистрировано 2 216 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 1 494,
в городе Алматы - 80,
в городе Шымкенте - 141,
в Акмолинской области -27,
в Актюбинской области - 34,
в Алматинской области - 29,
в Атырауской области - 97,
в ВКО - 24,
в Жамбылской области - 46,
в ЗКО - 24,
в Карагандинской области - 51,
в Костанайской области - 3,
в Кызылординской области - 37,
в Мангистауской области - 28,
в Павлодарской области - 39,
в СКО - 25,
в Туркестанской области - 37.
В Казахстане 547 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 964 713 человек, сообщает МВК по нераспространению коронавируса.
На 11 января лечение от КВИ продолжают получать 23 725 человек (-21 884+ и 1 841 КВИ-), из них в стационарах - 3 139 пациент, на амбулаторном уровне - 20 586.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 188 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести - 67;
- на аппарате ИВЛ - 47.
По информации Министерства здравоохранения РК, от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии умерли 13 057 человек, из них двое за последние сутки.
9 января 2022 года зафиксировано 14 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 334, летальных случаев - 5229.
На 10 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 018 784 человека, вторым - 8 556 465 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 января 2022 года, в "красной" зоне Нур-Султан и Шымкент; в "желтой" - Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области. Остальные регионы в "зеленой".
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