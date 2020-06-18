Ведущий вирусолог США не надеется на коллективный иммунитет и вакцину от COVID-19

Коллективного иммунитета к коронавирусу не существует, а уверенность в обратном лишь привела Швецию к большому числу жертв, считает Уильям Хазелтайн. Он убежден, что говорить о второй волне коронавируса в США еще рано, а преждевременная отмена карантина отбросит людей назад во времена до изобретения пенициллина, пишет Forbes

Коллективный иммунитет - это фантазия. Его не существует в случае с этим вирусом. Это опасная фантазия, которая привела к необычайному числу смертей в Швеции. Я бы вообще исключил это слово из нашего словарного запаса, из наших мыслей. Даже в лучшем случае это значит, возможно, смерть миллионов людей. Мы правда хотим отправиться так далеко в эпоху до изобретения антибиотиков? Мы правда хотим вернуться в Средневековье?" - сказал вирусолог.

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