Вели прямой эфир с празднования: в Нур-Султане выявлено 40 нарушений карантина

НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - В столице за выходные дни выявлено 40 нарушений карантинного режима, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В выходные дни столичным заведениям общепита запрещено принимать посетителей. Однако некоторые кафе и рестораны эти ограничения игнорируют, работая за закрытыми дверями в нарушение карантина. А посетители даже ведут прямые эфиры с таких посиделок", - сообщили в столичном акимате.

В частности, стражи порядка задержали нарушителей карантина в одном из рестобаров Нур-Султана, который, несмотря на запрет, принимал посетителей в субботние и воскресные дни.

Гости заведения пели в караоке, отдыхали, соцдистанция и масочный режим соблюдены не были, также вели прямой эфир в социальной сети с застолья. Собранный материал в отношении владельца заведения направлен в уполномоченный орган для привлечения к административной ответственности", - сообщили в акимате.

В ведомстве отметили, что мониторинговые группы ежедневно выявляют нарушителей карантина среди объектов предпринимательства. В выходные их число, как правило, растет. Горожане, вопреки карантинным ограничениям, не отказываются от посещений увеселительных заведений.

Всего за выходные дни мобильные группы проверили 155 объектов предпринимательства, выявлено 40 нарушений.

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