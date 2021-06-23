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Венгрия первой в ЕС признала казахстанские паспорта вакцинации

22.06.2021 8857
Венгрия первой в ЕС признала казахстанские паспорта вакцинации
Фото пресс-службы посольства РК в Венгрии
БУДАПЕШТ. 22 ИЮНЯ - В Министерстве внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии состоялась встреча посла Казахстана Жанибека Абдрашова с заместителем государственного секретаря Андрашом Барани, в ходе которой стороны обменялись вербальными нотами о взаимном признании сертификатов / паспортов вакцинации между двумя странами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Наличие сертификатов иммунизации гарантирует въезд в Казахстан и Венгрию граждан обеих стран без ограничительных мер (ПЦР-тест и карантин), направленных на предотвращение распространения вируса Covid-19, сообщает пресс-служба посольства РК в Венгрии.
 
Взаимное признание является одним из первых шагов по открытию границ и возобновлению прямого авиасообщения между Будапештом и Нур-Султаном.
 
Таким образом, Венгрия стала первой страной Европейского союза, которая признает Казахстанские сертификаты / паспорта вакцинации.
 

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