Когда начнется вакцинация китайским препаратом Vero Cell

АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА - В управлении общественного здоровья Алматы сообщили, что вакцинация китайской вакциной Vero Cell начнется в середине августа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как только вакцина поступит в поликлиники, население будет информировано. Предварительно ожидается доступ граждан к данному препарату для вакцинации в середине августа", - говорится в сообщении управления.

По информации ведомства, в настоящее время вакцина Vero Cell находится на складе СК-Фармации. Вакцина еще не поступил на склад управления общественного здоровья Алматы.

Дополнено. В пресс-службе УОЗ также сообщили об эпидобстановке в городе.

Так, за 11 августа в городе зарегистрировано 1510 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1430 случаев с симптомами и 80 без симптомов. Выписано всего - 455, поступило - 778.

Итого в инфекционных стационарах (8910 коек) физически находится 5805 человек (235 детей). В ОРИТ всего - 405. На ИВЛ - 63, на неинвазивной ИВЛ - 165, High flow занято - 169 аппаратов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 12 301 пациента, симптомами - 11 770 с легкой и средней степенью, без симптомов - 531", - сказано в сообщении ведомства.

Всего за весь период с 1 февраля по 11 августа 2021 года I компонентом вакцинировано 794 303 человека. За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом - 6809 человек, вторым компонентом - 5571 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 106 390 человек.

В городе функционирует 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 237 прививочных бригад из 1 028 человек" добавили в управлении.

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